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Норвежские гандболисты после группового этапа ЧЕ-2022 отказались лететь с россиянами

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:01
Спорт
Норвежские гандболисты после группового этапа ЧЕ-2022 отказались лететь с россиянами
Global Look Press  /  Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

Кошице, 18 января. Менеджмент сборной Норвегии по гандболу принял решение использовать автобус для транспортировки команды из Кошице в Братиславу, где пройдут матчи группового этапа Евро-2022.

Ожидалось, что норвежцы полетят одним рейсом с россиянами, но они отказались от этой идеи, сообщает Nettavisen. Город Кошице расположен на востоке Словакии, Братислава — на противоположной стороне страны. Поездка на автобусе между двумя городами занимает около пяти часов.

Накануне сборная России провела заключительный матч на предварительном этапе первенства Европы. В Кошице подопечные Велимира Петковича одержали три победы и вышли в основной этап турнира с двумя очками. Соперниками россиян по группе I будут сборные Польши, Германии, Испании и Швеции.

Ранее Федерация гандбола России (ФГР) переизбрала Сергея Шишкарева на пост главы организации. Функционер возглавляет ФГР с 2015 года.

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