Норвежские гандболисты после группового этапа ЧЕ-2022 отказались лететь с россиянами

Кошице, 18 января. Менеджмент сборной Норвегии по гандболу принял решение использовать автобус для транспортировки команды из Кошице в Братиславу, где пройдут матчи группового этапа Евро-2022.

Ожидалось, что норвежцы полетят одним рейсом с россиянами, но они отказались от этой идеи, сообщает Nettavisen. Город Кошице расположен на востоке Словакии, Братислава — на противоположной стороне страны. Поездка на автобусе между двумя городами занимает около пяти часов.

Накануне сборная России провела заключительный матч на предварительном этапе первенства Европы. В Кошице подопечные Велимира Петковича одержали три победы и вышли в основной этап турнира с двумя очками. Соперниками россиян по группе I будут сборные Польши, Германии, Испании и Швеции.

Ранее Федерация гандбола России (ФГР) переизбрала Сергея Шишкарева на пост главы организации. Функционер возглавляет ФГР с 2015 года.