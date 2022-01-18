Новый виток конфликта: чем может обернуться столкновение Зеленского с Порошенко

Попытки президента Украины Владимира Зеленского «застолбить» за собой верховную власть на Украине, дестабилизируют его политическую платформу сильнее, чем все старания украинской оппозиции вместе взятые. При таких обстоятельствах столкновение Зеленского с Порошенко грозит обрушить страну в пропасть политического хаоса, считает публицист Андрей Союстов.

Плохой водевиль

Возвращение ранним утром 17 января 2022 года пятого президента Украины Петра Порошенко из-за границы, где против него по инициативе администрации шестого президента Украины Владимира Зеленского были выдвинуты обвинения в госизмене, более всего напоминало плохой водевиль. Общественность жаждала саспенса, но вместо него получилось нечто невнятное и безвкусное, как недосоленное сало — в аэропорту Петра Алексеевича арестовать не решились, паспорт вернули и даже выступить на митинге сторонников позволили, чем фигурант и воспользовался, немедленно припомнив Владимиру Александровичу его сценический номер с игрой мужским достоинством на рояле.

Далее последовало добровольное явление Порошенко в суд, где Петр Алексеевич, выдав на-гора в адрес Владимира Александровича кучу обвинений, преспокойно задремал, тем самым предоставив адвокатам возможность биться за свободу себя любимого без непосредственного его участия. Такой демарш оппонента явно вызвал некоторое смятение на Банковой, вылившееся в заявление спикера президентской фракции «Слуга народа», что Порошенко своими действиями «раскалывает украинское общество перед лицом российской агрессии».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Вечером экс-секретарь СНБОанонсировал проведение на Украине бессрочных акций протеста в поддержку Порошенко, а в зале суда начали петь колядки, причем дирижером этого вокального шоу выступил бывший председатель Верховной рады. Судья спрятался в совещательной комнате на пять часов. Ближе к полуночи стало известно, что заседание суда по мере пресечения Петру Порошенко перенесено на 19 января. Чем дальше, тем больше процесс над Петром Алексеевичем приобретал черты откровенного фарса.

Меж тем за вышеописанным плохим водевилем крылась серьезная подоплека. Своим возвращением на Украину Порошенко дал старт второму этапу своего острого противостояния с Зеленским. Несмотря на предостерегающие сигналы с Запада, президент бывший и президент действующий вошли в клинч. Причем перспективы для компромисса в этой схватке Петра Алексеевича с Владимиром Александровичем исчезающе малы.

Впрочем, что Россию, что коллективный Запад усобица Порошенко с Зеленским не очень волнует. Ключевые интересы глобальных держав лежат в иной плоскости. Посольства G7 стремятся удержать Украину от сползания в новый майдан, который, как считают на Западе, может сыграть на руку РФ. России же принципиально важно сохранить Украину в статусе внеблокового государства, на фоне чего все прочие моменты, связанные с российско-украинскими отношениями, для Москвы вторичны. Таким образом, противостояние Порошенко с Зеленским имеет какое-то значение лишь для самой Украины, да и то — исключительно в разрезе перспектив следующих президентских выборов. Несмотря на то, что эти выборы должны на Украине состояться лишь в 2024 году, уже сейчас Петр Алексеевич является главным конкурентом Владимира Александровича в борьбе за голоса самой энергичной и экзальтированной части украинского электората — крайне правой. Такое положение вещей априори вынуждает Зеленского к схватке с Порошенко. При всем желании, иной альтернативы у него просто нет.

«Либо я ее веду в ЗАГС, либо…»

Первый этап этой борьбы остался за Банковой. Когда 17 декабря 2021-го следователи госбюро расследований Украины попытались вручить Петру Алексеевичу повестку на допрос по делу о поставках угля с территории Донбасса, Порошенко не придумал ничего лучше, как сбежать за границу. Замечу, что причиной, побудившей Банковую начать наступление на экс-президента, стала подготовка Петром Алексеевичем нового майдана — консолидация вокруг фигуры «гетьмана» протестного потенциала и концентрация в Киеве уличных активистов. Собственно, возможно, это и послужило триггером включения уголовного преследования Порошенко, тем более, что игра Петра Алексеевича шла вразрез с установками западной «семипосольщины».

Из множества сомнительных с точки зрения законодательства эпизодов деятельности Петра Порошенко на Банковой для «утопления» экс-президента выбрали, пожалуй, самый экзотический — причастность к поставкам на Украину угля с Донбасса. Кстати, тот же эпизод, трактуемый как госизмена, стал при Зеленском едва ли не главным пунктом обвинения против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, позиционируемого украинскими провластными СМИ как «агент Москвы». Последнее обстоятельство теоретически позволяло Банковой выставить Порошенко подельником Медведчука, попутно объявив и Петра Алексеевича «агентом Кремля». Парадокс? Безусловно, да. Но на Украине возможно все что угодно. Даже тезис «Порошенко — агент Кремля»!

Новостное агентство «Харьков». /

Для Банковой такой тезис особенно ценен ввиду желания не столько посадить Порошенко, сколько уничтожить Петра Алексеевича как политическую фигуру, способную конкурировать с Зеленским. Действительно, Порошенко будет очень непросто оправдаться перед украинскими радикалами, если суд докажет факты торговли Петра Алексеевича с «сепаратистами».

Есть какая-то злая ирония в том, что судят сейчас Порошенко на основании того самого политического курса — националистического, чьим создателем в 2014–2019 годах выступал сам Петр Алексеевич. Мало того, судит его та самая «ручная» судебная система, которую сформировал он сам. В целом, перед нами тот самый случай, когда создатель в полной мере пожинает плоды своего собственного творчества.

Несмотря на показное стремление выглядеть в суде «бодрячком», Порошенко сейчас находится в очень непростой ситуации. Безусловно, спешный отлет Петра Алексеевича в декабре за рубеж был ошибкой. Ударившись в бега, экс-президент утратил изрядную часть своего авторитета, а также вынужден был действовать в коридоре логики Банковой. При этом надолго «зависнуть» за границей для Порошенко означало потерять почти все. По крайней мере, это утверждение правомочно в отношении политической платформы Петра Алексеевича, в которой после отлета «гетьмана» началось брожение, а также еще не переписанных на родственников экс-президента бизнес-активов Порошенко, угодивших по решению Печерского суда Киева под арест.

Словом, возвращение Порошенко на Украину было в буквальном смысле слова запрограммировано заранее. Тут, кстати, имеется еще одна ирония судьбы — в добровольно-вынужденном возвращении Петра Алексеевича образца 2022 года прослеживается немало параллелей со столь же добровольно-вынужденным возвращении на Украину в 2017 году Михаила Саакашвили, ранее лишенного указом президента Порошенко украинского гражданства.

Новостное агентство «Харьков» /

В текущей диспозиции единственным «козырем» Петра Алексеевича были и остаются уличные активисты. Это тот самый политический актив, посредством которого Порошенко может осуществлять давление на власть через уличные акции. Неспроста экс-президент выходил из самолета в Жулянах не только в сопровождении супруги, адвокатов и нардепов-единомышленников, но и в окружении массовки, которая обязана Петру Алексеевичу своим политическим положением. Инициированный Банковой накал страстей вокруг дела Порошенко не только заставил Петра Алексеевича вернуться на Украину, но и лишил экс-президента малейших возможностей договориться с Владимиром Александровичем по-хорошему. Проще говоря, Порошенко оказался в положении товарища Саахова из известной советской кинокомедии. Помните, как тот говорил: «Мне теперь из этого дома есть только два пути: либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору»? Вот у Порошенко сейчас такое же — или Петр Алексеевич находит возможность переломить ситуацию в свою пользу и загоняет Владимира Александровича в политическую подворотню, или Зеленский полностью обнуляет Порошенко как политического деятеля и отправляет того за решетку.

В свою очередь, для Зеленского возможности какого-то компромисса так же отсутствуют, поскольку Владимир Александрович и Петр Алексеевич — не только политические противники, но и электоральные конкуренты. Наилучшим вариантом для Банковой было, если б, сбежав в декабре с Украины, Порошенко так бы и остался в эмиграции. Это была бы «техническая» победа Зеленского — чистая и почти бескровная. Но чреватая для Порошенко, как я говорил, потерей почти всего. Сейчас мы уже знаем, что сдаваться без борьбы Петр Алексеевич не захотел.

Домик под угрозой

Возвращение Порошенко означает резкое повышение ставок — экс-президенту и действующему президенту отступать некуда. Это закономерным образом поднимает вопрос об устойчивости власти Зеленского и лояльности ему силовиков. Вопрос этот непростой и для Владимира Александровича довольно болезненный. В структуре МВД Украины остается много назначенцев Арсена Авакова или просто людей правых убеждений, которые пришли в структуру украинского министерства внутренних дел после «Евромайдана». Для этих персон Зеленский — явно не «свой парень». То же самое касается и украинских спецподразделений, среди бойцов и комсостава которых Зеленский никаким авторитетом не пользуется. Судебная власть в стране контролируется Владимиром Александровичем точечно, пребывая по его милости в раздробленном и парализованном состоянии. Что касается прокурорского корпуса на Украине, то многие его представители президента ни в грош не ставят, попутно учиняя кулуарную фронду генпрокурору Ирине Венедиктовой, «поставленной» на должность Владимиром Александровичем.

Народные новости /

Как мы видим, общий баланс тут складывается отнюдь не в пользу Зеленского. Что опосредованно было подтверждено 17 января явной нерешительностью действий украинских правоохранителей. Меж тем противостояние с Порошенко требует от Офиса президента Украины максимального напряжения сил и ресурсов, что делает власть уязвимой для иных кризисов. И это же обстоятельство открывает в украинском политикуме «окно возможностей» для третьих сил — Дмитрия Разумкова, Виталия Кличко и новых, пока еще не заявивших о себе политпроектов.

Де-факто попытки президента Зеленского всячески «застолбить» за собой верховную власть на Украине усиливают дестабилизацию политической его платформы сильнее, чем все старания украинской оппозиции вместе взятые. При таких обстоятельствах столкновение Владимира Александровича с Петром Алексеевичем может оказаться той пресловутой «соломинкой», которая «сломает спину» всему постмайданному режиму на Украине. Не выдержав напряжения битвы двух «титанов», страна рискует сорваться в пропасть политического хаоса.