Омск лидирует во всероссийском рейтинге суровости крещенских морозов

Омск, 18 января. Эксперты сервиса «Яндекс.Погода» подготовили с помощью собственной технологии Meteum рейтинг суровости крещенских холодов.

По словам руководителя группы метеопрогнозирования сервиса «Яндекс.Погода» Александра Ганьшина, в так называемом рейтинге суровости за последние 10 лет Омск оказался на первом месте, так как средняя температура 19 января там составляет минус 16,9 градусов, в соседнем Новосибирске она равна минус 16,7 градусов, еще теплее в Красноярске и в более южных городах, сообщает «Омск-Информ».

Ганьшин уточнил, что в этом году в Омске 19 января прогнозируется умеренный мороз до минус 12-13 градусов, но с учетом силы ветра и влажности будет казаться, что на улице минус 17 градусов.

Жители Омска смогут окунуться в пяти специально оборудованных купелях, размещенных в районе улицы 3-й Островской и в поселке Новая Станица.

Ранее ФАН сообщал о прогнозе погоды центра «Фобос» в Санкт-Петербурге во время праздника Крещения с окунанием в прорубь. Ожидается, что к 19 января температура воздуха в городе опустится примерно до семи градусов ниже нуля.