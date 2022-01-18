Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:29
13:28
Общество
Песков заявил, что в России не планируется введение локдауна из-за коронавируса
13:28
Общество
Правоохранители оказали помощь лежавшей на снегу женщине в Красноярске
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Омск лидирует во всероссийском рейтинге суровости крещенских морозов
Общество
Омск лидирует во всероссийском рейтинге суровости крещенских морозов
ГУ МЧС России по Вологодской области  / 

Омск, 18 января. Эксперты сервиса «Яндекс.Погода» подготовили с помощью собственной технологии Meteum рейтинг суровости крещенских холодов.

По словам руководителя группы метеопрогнозирования сервиса «Яндекс.Погода» Александра Ганьшина, в так называемом рейтинге суровости за последние 10 лет Омск оказался на первом месте, так как средняя температура 19 января там составляет минус 16,9 градусов, в соседнем Новосибирске она равна минус 16,7 градусов, еще теплее в Красноярске и в более южных городах, сообщает «Омск-Информ»

Ганьшин уточнил, что в этом году в Омске 19 января прогнозируется умеренный мороз до минус 12-13 градусов, но с учетом силы ветра и влажности будет казаться, что на улице минус 17 градусов.

Жители Омска смогут окунуться в пяти специально оборудованных купелях, размещенных в районе улицы 3-й Островской и в поселке Новая Станица.

Ранее ФАН сообщал о прогнозе погоды центра «Фобос» в Санкт-Петербурге во время праздника Крещения с окунанием в прорубь. Ожидается, что к 19 января температура воздуха в городе опустится примерно до семи градусов ниже нуля.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Омск лидирует во всероссийском рейтинге суровости крещенских морозов
погода крещение прорубь
Комментировать