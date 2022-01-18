Эстонские вооруженные силы находятся в Мали, чтобы Запад сохранял иллюзию присутствия в стране внушительной коалиции войск. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Правительство в Таллине вновь изменило решение касательно операции в Мали и отказалось выводить из африканской республики континент. Ранее эстонские власти заявляли, что их миссия завершится с прибытием российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Однако министр обороны Калле Лаанет сообщил, что войска останутся в стране:

«Мы договорились с нашими союзниками и партнерами по малийской миссии, что все решения мы будем принимать совместно», — заявил политик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Федоров уверен, что присутствие эстонских войск является номинальным событием. По мнению депутата, прямую задачу по борьбе с терроризмом они не выполняют и занимаются решением проблем, установленных коллективным Западом:

«Эстония является частью НАТО, Вашингтон — ее начальство. У самой Эстонии в принципе суверенитета нет. Поэтому Таллин не просто ждет отмашки Запада, а является поставщиком солдат и подчиненных для США, и всегда выполняет команды. Без приказа нельзя ни прийти, ни выйти. А в целом эстонцы участвуют в колониальной миссии сверхдержав. Это новый опыт для них, новая политическая ситуация. Эстония вообще никогда не относилась к державам, которые эксплуатируют колонии, ведут карательные операции и так далее. Сейчас американцы обучают ее этому. Используют, как вассала для колониального строительства. Как солдат, которые должны для западных чиновников решать проблемы обеспечения доллара и гегемонии Вашингтона».

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Народный избранник отметил, что главная цель Вооруженных сил Эстонии — демонстрация того, что вопросами Мали занимается якобы целая коалиция из множества стран. На деле же большая часть государств держит в республике по 50–100 солдат, которые не способны решить проблемы:

«Неважно, что эстонцы могут сделать в Мали. Значение имеет только то, что это часть американских сил из разных государств. Они там скорее демонстрируют флаг, чем активные действия. Тем не менее 70 человек — это почти рота. В карательных порядках они могут занимать какую-нибудь роль. За счет численности они, конечно, не повлияют на ситуацию в целом, но отдельные поручения США выполняют. Главное, повторю, демонстрация флага и лояльности Западу. Иллюзия присутствия целой коалиции, а не одной колониальной державы. Для количества, условно».

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Эстонские войска так же неэффективны, как и прочие контингенты, считает депутат. Политик уверен, что единственное, с чем хорошо справляются международные силы в африканской республике — бесконтрольный расход ресурсов Бамако.

«Эстонцы даже не знают, где эта Мали находится, но приказы американцев выполняют. Нужны они для демонстрации того, что все принимаемые в отношении Бамако решения коллективны, а не индивидуальны. А в целом, конечно, эстонцы делают ровно то же самое, что и США: проедают ресурсы Бамако. Рота американских войск под стягом Вашингтона. Как у Гитлера. У него же тоже были под контролем румынские, венгерские, итальянские, испанские, и кого там только не было. Даже 40 000 датчан, которые убивали советских бойцов. Это такая же практика, эксплуатация вассалов для создания видимости присутствия коалиции».

Практически каждое государство коллективного Запада, принимающее участие в миссии на территории Мали, заявляло, что выведет войска. Однако международный контингент по-прежнему находится в республике. Что, впрочем, не мешает боевикам увеличивать зоны влияния и наращивать силы.

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Ситуация изменилась только после расширения сотрудничества между Бамакой и Москвой. В Сети распространилась информация об отправке четырех российских специалистов в республику. Один слух о прибытии россиян спровоцировал радикалов покинуть район дислокации.