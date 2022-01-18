Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:29
13:28
Общество
Песков заявил, что в России не планируется введение локдауна из-за коронавируса
13:28
Общество
Правоохранители оказали помощь лежавшей на снегу женщине в Красноярске
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

SOHR: Турция шантажирует наемников, чтобы удержать их в Ливии как можно дольше

Весь мир
SOHR: Турция шантажирует наемников, чтобы удержать их в Ливии как можно дольше
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 18 января. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что турецкое правительство намеренно шантажирует дислоцированных в Ливии наемников.

По информации источников издания, Анкара умышленно не выплачивает боевикам из САР жалованье в полном объеме, чтобы как можно дольше сохранить их присутствие в североафриканской стране. На своей официальной странице SOHR заявила, что Турция придерживается такой политики с целью выиграть время, тогда как сами наемники неоднократно призывали своих командиров вернуть их на родину, однако данные требования остались без ответа.

Согласно SOHR, всего около двух месяцев до этого произвелась замена последнего контингента лояльных Анкаре контрактников из САР, находящихся на ливийской земле. Неделей ранее тот же источник сообщил, что большинство наемников сирийской национальности получили вторую часть причитавшегося им жалованья, однако сумма оказалась меньше обещанной на 300 долларов.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт раскритиковал присутствие лояльного Турции контингента на территории Ливии. По его словам, боевики препятствуют выходу из политического кризиса в стране.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / SOHR: Турция шантажирует наемников, чтобы удержать их в Ливии как можно дольше
турция ливия
Комментировать