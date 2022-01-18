SOHR: Турция шантажирует наемников, чтобы удержать их в Ливии как можно дольше

Триполи, 18 января. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что турецкое правительство намеренно шантажирует дислоцированных в Ливии наемников.

По информации источников издания, Анкара умышленно не выплачивает боевикам из САР жалованье в полном объеме, чтобы как можно дольше сохранить их присутствие в североафриканской стране. На своей официальной странице SOHR заявила, что Турция придерживается такой политики с целью выиграть время, тогда как сами наемники неоднократно призывали своих командиров вернуть их на родину, однако данные требования остались без ответа.

Согласно SOHR, всего около двух месяцев до этого произвелась замена последнего контингента лояльных Анкаре контрактников из САР, находящихся на ливийской земле. Неделей ранее тот же источник сообщил, что большинство наемников сирийской национальности получили вторую часть причитавшегося им жалованья, однако сумма оказалась меньше обещанной на 300 долларов.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт раскритиковал присутствие лояльного Турции контингента на территории Ливии. По его словам, боевики препятствуют выходу из политического кризиса в стране.