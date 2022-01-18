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Минобороны РФ заявило о переброске комплексов С-400 и истребителей Су-35 в Белоруссию

  /   Обновлено: 18 января 2022 12:53
Армия
Минобороны РФ заявило о переброске комплексов С-400 и истребителей Су-35 в Белоруссию
mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 18 января. Россия перебросит в Белоруссию два дивизиона ракетных комплексов С-400 и 12 истребителей Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в ходе первого этапа проверки ВС РФ и Белоруссии проведут контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. Военнослужащие также отработают вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, передает RT.

На втором этапе будут организованы учения «Союзная решимость», они стартуют 10 февраля. В Минобороны РФ подчеркнули, что численность участников маневров, а также количество систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВВО приступили к учениям на полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. Им предстоит выполнить боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин.

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белоруссия учения с-400 вс рф проверка сил
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