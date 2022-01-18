Политолог Манукян связал возвращение Порошенко на Украину с казахстанскими событиями

Журналист, политолог и блогер Вадим Манукян связал возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев с казахстанскими событиями. В связи с этим Манукян обратил внимание на признание казахстанского бизнесмена-эмигранта Мухтара Аблязова, что беспорядки в Казахстане координировались из Киева.

Еще в начала января Манукян со ссылкой на свои источники приводил такие данные, а также упоминал, что «лояльным США» бизнесменом, которого Запад, предположительно, хотел бы видеть во главе Казахстана, мог быть именно Аблязов. В интервью РИА Новости Аблязов, в настоящее время скрывающийся во Франции, признал, что лично координировал протесты в Казахстане и эта координация велась из столицы Украины.

«У нас организационный штаб — точнее он назывался «Координационный штаб «Демократический выбор Казахстана» — находится в Киеве», — заявил беглый казахстанский олигарх.

Федеральное агентство новостей /

В комментарии ФАН Вадим Манукян отметил, что надежность его источника подтверждается информацией, приведенной Аблязовым в беседе с РИА Новости. Манукян напомнил, что, по данным его источника, к штаб-квартире структур Аблязова в Киеве имеет отношение экс-президент Украины Петр Порошенко, который вернулся в Киев, несмотря на обвинения в госизмене.

«Смотрю на возвращение Порошенко в Киев, попутно читаю заявления Аблязова и понимаю, что игры западных спецслужб весьма разнообразны, — с иронией отметил Манукян в беседе с ФАН. — Оба эти персонажа, по данным моего источника, довольно плотно погружены в повестку западных спецслужб. Именно Порошенко, как я упоминал, скорее всего, по чьему-то заданию предоставил крышу «Центру по координации протестов в странах СНГ», пустив их в свой киевский офис».

По словам Манукяна, его даже немного удивило, что Мухтар Аблязов так разоткровенничался в беседе с российскими СМИ.

«Этот Аблязов оказался на редкость разговорчивым малым и даже публично признал, что такой центр в Киеве существует. Правда, он оговорился, что работает эта структура исключительно по Казахстану. А вот [президента Украины Владимира] Зеленского и его спецслужбы просто не стали предупреждать об этом центре. Никто бы и не узнал о его существовании, если бы СБУ не ворвалась в этот офис и не выбила бы зубы (в прямом смысле) их координатору. Единственное, о чем не сказали тогда в СМИ, но о чем говорит мой источник: украинские спецслужбы оказались в этом центре неслучайно. СБУ пришла в офис Порошенко из-за дела о госизмене, а находившийся там казахстанский парень случайно попал под раздачу. Вся эта неразбериха может говорить о том, что нынешнего президента Украины уже списали со счетов и на 2024 год Зеленского не рассматривают как руководителя страны, в отличие от Порошенко. А вот совершающего все эти странные телодвижения Порошенко, похоже, на Западе будут рады снова видеть лидером украинского государства. Думаю, суд над Порошенко — это попытка надувания его рейтингов. Но также я полагаю, что Зеленскому все объяснят, и Владимир Александрович будет снова играть в чужие игры, которые ему навяжут извне».

ФБА «Экономика сегодня» /

Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов подал в отставку в 1999 году. Позже ему было предъявлено обвинение в хищениях, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки. В 2002 году суд в Казахстане приговорил Аблязова к шести годам колонии.

Примерно через год он был освобожден и покинул страну, обосновавшись во Франции. 27 ноября 2018 года Мухтар Аблязов был заочно приговорен в Казахстане к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера. Возглавляемое Аблязовым движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией.

По данным генпрокуратуры Казахстана, в ходе массовых беспорядков, произошедших в стране в начале января и сопровождавшихся погромами и мародерством, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов. Пострадали более 4,5 тысячи человек. Возбуждено около 600 уголовных дел, в том числе по статьям о терроризме, массовых беспорядках и убийствах.

Экс-президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев после турне по западным странам и был задержан по делу о госизмене. Суд пока не избрал ему меру пресечения. По данным СМИ, есть предположение, что он будет арестован с возможностью освобождения до суда под огромный залог в миллиард гривен (около 35,7 миллиона долларов).