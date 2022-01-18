Жена Дмитрия Диброва повторно заразилась коронавирусом

Москва, 18 января. Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила о заражении штаммом «Омикрон». Модель пожаловалась на свое состояние из-за болезни.

Полина Диброва уже перенесла коронавирус в 2021 году — тогда модель с трудом перенесла болезнь. Повторное заражение стало для жены телеведущего неожиданны после новогодних праздников. Диброва сообщила, что подозревала у себя ангину, однако, по результатам тестирования, у нее диагностировали штамм «Омикрон».

«Омикрон, приветствую. Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Но дальше горло разрывалось так. Честно говоря, окунулась в детские «люгольные» воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — поделилась Диброва.

Prt Scr instagram.com / @polinadibrova

Тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов также сдал положительный ПЦР-тест. Наставник команды заразился незадолго до встречи с игроками.