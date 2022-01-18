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Долг развивающихся стран перед РФ составил в 2020 году 27,3 млрд долларов

Экономика
Долг развивающихся стран перед РФ составил в 2020 году 27,3 млрд долларов
torange.biz

Москва, 18 января. Финансовые обязательства развивающихся стран перед Россией по итогам 2020 года составили 27,3 млрд долларов, следует из данных Всемирного банка, на которые ссылаются «Ведомости».

Долг развивающихся стран перед РФ в конце 2019 года составлял 25,2 млрд. Таким образом, за позапрошлый год он увеличился на 8%, или на 2,1 млрд долларов.

Главным должником по итогам 2020 года осталась Белоруссия. Обязательства республики перед Москвой составили 8,3 млрд долларов и выросли за год на 200 млн. В число крупнейших должников также вошли Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам. Украина, задолженность которой составляет 600 млн долларов, занимает в этом списке девятую строчку.

Россия занимает пятое место среди крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран. Ее опережают Китай (171 млрд долларов долга), Япония (126 млрд), Франция (46 млрд) и Германия (43 млрд).

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что внешний госдолг страны находится на минимальных значениях в мире. Сейчас, по словам главы государства, он составляет около 4% ВВП.

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финансы госдолг мировая экономика экономика россии
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