Лавров не подарил цветы главе МИД Германии Бербок при первой встрече

Москва, 18 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках первого официального визита немецкой коллеги Анналены Бербок в Москву не стал дарить ей цветы.

Встреча дипломатов проходит по приглашению Кремля. Переговоры начались с указания на безальтернативность добрососедских отношений между Россией и Германией.

Лавров отметил, что российская сторона нацелена на установление более конструктивного диалога с Берлином, а также на преодоление разногласий в позициях стран по ряду вопросов. С аналогичным заявлением Бербок выступила в преддверии поездки в Москву. Стоит отметить, что накануне она встретилась с украинскими коллегами в Киеве.