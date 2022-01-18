Актер Александр Ильин рассказал, как поборол рак на последней стадии

Москва, 18 января. Популярный актер Александр Ильин узнал о раке пищевода на последней стадии. Однако прогнозы врачей не сломили артиста, и он до последнего верил, что может выиграть борьбу.

Ильин обратил внимание, что ему стало тяжело глотать, и по совету друзей отправился к врачу. После всех обследований ему озвучили неутешительный диагноз: рак пищевода на последней стадии. Однако он не опустил руки, а стал бороться с недугом.

«Еще бы чуть-чуть, и метастазы прошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод, легкие подрезали, теперь желудок находится между ними. То есть я ем сразу в желудок», — вспомнил актер в эфире программы «Судьба человека».

Перед серьезной операцией актер надеялся на лучшее, но и допускал летальный исход. Ильин лежал в больнице, его поддерживали родные и близкие. После девятичасовой операции объявили о ее успехе.

Александр Ильин счастлив в браке с актрисой Татьяной Максаковой. У супругов трое сыновей. У Ильина еще был за плечами брак с женщиной по имени Светлана, но он оказался провальным. Причиной разрыва отношений стала неверность жены.