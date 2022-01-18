Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:28
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
13:15
Происшествия
Постоялец хостела в Москве сломал нос жаждавшему объятий мужчине
13:14
Политика
Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актер Александр Ильин рассказал, как поборол рак на последней стадии

  /   Обновлено: 18 января 2022 12:47
Общество
Актер Александр Ильин рассказал, как поборол рак на последней стадии
Кадр из фильма «Форс-мажор»

Москва, 18 января. Популярный актер Александр Ильин узнал о раке пищевода на последней стадии. Однако прогнозы врачей не сломили артиста, и он до последнего верил, что может выиграть борьбу.

Ильин обратил внимание, что ему стало тяжело глотать, и по совету друзей отправился к врачу. После всех обследований ему озвучили неутешительный диагноз: рак пищевода на последней стадии. Однако он не опустил руки, а стал бороться с недугом.

«Еще бы чуть-чуть, и метастазы прошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод, легкие подрезали, теперь желудок находится между ними. То есть я ем сразу в желудок», — вспомнил актер в эфире программы «Судьба человека».

Перед серьезной операцией актер надеялся на лучшее, но и допускал летальный исход. Ильин лежал в больнице, его поддерживали родные и близкие. После девятичасовой операции объявили о ее успехе.

Александр Ильин счастлив в браке с актрисой Татьяной Максаковой. У супругов трое сыновей. У Ильина еще был за плечами брак с женщиной по имени Светлана, но он оказался провальным. Причиной разрыва отношений стала неверность жены.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Александр Ильин рассказал, как поборол рак на последней стадии
рак ильин болезнь
Комментировать