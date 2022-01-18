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Аналитик Никифорова: мысль о новом Карибском кризисе внушает страх США перед Россией

Армия
Аналитик Никифорова: мысль о новом Карибском кризисе внушает страх США перед Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 января. Масштабный военный конфликт может развернуться в ближайшем будущем на территории США, что вызывает серьезную обеспокоенность в Вашингтоне.

Жителям США в течение многих лет внушали, что если вспыхнет военный конфликт с Россией, то проходить он будет вдалеке от американских территорий. В действительности же Вашингтон рискует оказаться в самом эпицентре противостояния, потому что Москва демонстрирует впечатляющие успехи в создании новейших боевых систем, передает РИА Новости.

По мнению аналитика Виктории Никифоровой, американская система обороны крайне уязвима перед российскими вооружениями. Кроме того, у России есть возможность подобраться к оппоненту максимально близко за счет размещения военных баз на Кубе и в Венесуэле. Эти страны могут пойти навстречу Москве.

Эксперт уверена, что возобновление сотрудничества Москвы с Гаваной станет большим ударом для Вашингтона. Американцы все еще помнят о Карибском кризисе, который считается горячей фазой в противостоянии между СССР и США. Сегодня мысль о новом противостоянии такого формата внушает Вашингтону страх перед Россией. Американцы в случае повторения событий прошлого окажутся в смертельной ловушке, потому что РФ подобралась близко к их границам.

Ранее сообщалось, что американцам не удастся помешать Москве разместить ракетные установки на Кубе. При этом в Белом доме продолжают угрожать Кремлю жестким ответом на такие шаги, передает RT.

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