Елена Проклова призналась, что боялась стать обузой для родных после инсульта

Москва, 18 января. Актриса Елена Проклова поделилась подробностями своего восстановления после госпитализации из-за инсульта. По словам артистки, она опасалась потерять дееспособность в результате приступа.

Елена Проклова оказалась в клинике 10 января, однако звезда столкнулась с приступом гораздо раньше. Экс-супруг звезды Андрей Тришин отметил, что артистка перенесла инсульт в Петербурге и даже вышла на сцену в спектакле. Лишь вернувшись домой, она обратилась к врачам. Проклова также высказалась о своем самочувствии и поделилась опасениями в эфире программы «Пусть говорят».

«Я уже встаю, заставляю себя делать зарядку. Но главное, что не потеряна интеллектуальная платформа. Я повторила все свои монологи, стихи, которые знаю. Все помню! Больше всего боялась стать «овощем» и обузой для близких. И движения не потеряны», — поделилась актриса.

По словам Прокловой, медики обнаружили у нее повреждение мозжечка. Из-за этого она часто испытывает головокружение и тошноту. Несмотря на трудности, звезда нацелена на позитивный исход и уже через месяц планирует вернуться на сцену. Для этого ей придется пройти недельное лечение и восстановление.

Проклова также призналась, что бывший муж окружил ее заботой во время лечения. По словам артистки, экс-супруги повенчаны и пытаются сохранить прежние отношения.