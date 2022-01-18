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Агата Муцениеце назвала Павла Прилучного главным разочарованием в своей жизни

  /   Обновлено: 18 января 2022 12:39
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце назвала Павла Прилучного главным разочарованием в своей жизни
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 18 января. Актриса Агата Муцениеце резко высказалась о своем бывшем супруге Павле Прилучном, с которым прожила в браке около десяти лет. Разочарование после расставания оказалось настолько серьезным, что кинодива до сих пор не может довериться другому мужчине.

Муцениеце и Прилучный считались эталоном семейных отношений, но зимой 2020 года, как гром среди ясного неба прозвучала новость об их расставании. Актриса со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении экс-возлюбленного. Позднее выяснилось, что у Прилучного появилась новая пассия — звнзда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович.

Прошло уже два года, а Муцениеце до сих пор не может отойти от разрыва. Впрочем, это не мешает ей честно рассказывать о сложном периоде жизни. О бывшем супруге звезда «Закрытой школы» в основном отзывается негативно.

«Прилучный — мое главное разочарование в жизни», — указала Муцениеце в интервью для подкаста SharesPro.

Несмотря на боль, актриса не перестает верить в любовь. Знаменитость пока еще не встретила мужчину, но не против познакомиться с миллиардером. Она объяснила это тем, что для нее важно, чтобы возлюбленный зарабатывал больше нее. Артистка призналась, что с новым мужчиной, которого она встретит, хотела бы взять малыша из детского дома.

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отношения прилучный муцениеце
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