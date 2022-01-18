Американский Ford привезет на рынок Китая новый Mondeo

Дирборн, 18 января. Автомобилестроительная компания из США показала публике крупный седан Mondeo следующей генерации.

Американский концерн разработал под китайского потребителя новую версию Mondeo. Автомобиль официально продемонстрировали общественности. Предполагается, что реализация машины в КНР стартует уже в 2022 году.

Экстерьер модернизированного транспортного средства похож на совмещение кросс-хетчбэка Evos и внедорожника Equator. Mondeo получил аналогичную решетку радиатора со структурой в виде ячеек. Помимо этого, модель оборудуется узкой светодиодной оптикой.

ford.ru / Ford Motor Company

Седан строят на архитектуре C2 с задней многорычажной подвеской. Ключевые агрегаты и узлы автомобиля повторяют аналогичные у люксового Lincoln Zephyr, который также будет поставляться в Китай. Технически «американец» включает турбированный двигатель на 2,0 литра мощностью 245 л.с., который работает в паре с АКПП на восемь ступеней.

Первые продажи новинки должны начаться до конца текущего года. Известно также, что Ford собирается закрыть производство Mondeo в Европе, и у машины не будет следующего поколения в регионе. Впервые Mondeo появился как замена Sierra в 1993 году. С того момента, в мире было продано около 5 млн единиц.

Компания недавно объявила о вероятном возвращении на рынок электрифицированного хетчбэка Focus Electric. Данная модель была снята с производства в 2018 году.