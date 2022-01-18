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Звезда «Папиных дочек» Хохлова неожиданно высказалась о домогательствах

  /   Обновлено: 18 января 2022 12:39
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Хохлова неожиданно высказалась о домогательствах
Global Look Press  /  Genrietta Peryan/Global Look Press

Москва, 18 января. Актриса Ольга Хохлова неожиданно высказалась о домогательствах, о которых рассказывают женщины спустя десятилетия. Она убеждена, что если дама не дает отпор мужчине, то она осознанно соглашается вступить с ним в интимную связь.

Звезда сериала «Папины дочки» уверена, что любая актриса может сказать «нет» режиссерам и продюсерам, чьи ухаживания ей не нравятся, и отказаться от работы. Если же женщина выполняет все прихоти ухажера, то, по мнению кинодивы, она осознанно соглашается на харассмент.

«Вообще считаю, что американские актрисы, которые подают иски против режиссеров, странные. Автоматически возникает вопрос: «Почему именно сейчас?», прошло 25 лет, а они начинают говорить про режиссеров, у которых снялись. Те дали им карьеру, а потом оказалось, что это насилие», — пояснила Хохлова в YouTube-шоу «О жизни».

Многие актрисы на Западе рассказали о сексуальных домогательствах со стороны режиссеров и продюсеров. С каждым годом число жертв растет. В России немногие готовы откровенно рассказать о харассменте. Весной актриса Елена Проклова сообщила, что в молодости к ней приставал известный актер. Имя мужчины она не назвала, но многие предположили, что речь идет о режиссере Олеге Табакове. Спустя несколько месяцев звезда подтвердила, что у нее был роман с легендарным артистом.

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отношения домогательства Хохлова
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