Экономист Ордов отметил непредсказуемость рынка на фоне семилетнего максимума нефтяных цен

Москва, 18 января. Динамика мировых цен на нефть в последнее время весьма непредсказуема, заявил в интервью радио Sputnik заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Котировки нефти марки Brent ранее впервые с октября 2014 года превысили 87 долларов за баррель. Как отметил экономист, цены растут, несмотря на заявления из Китая и США об использовании сырья из резервов.

«Нефть находится не совсем в свободных рыночных условиях: с одной стороны, решение ОПЕК, связанное с ограничениями по добыче, с другой стороны, те же не совсем рыночные попытки использования резервов, то есть искусственного влияния на спрос. Также у нас остаются под большим вопросом темпы мировой экономики в 2022 году. По этой причине заниматься прогнозированием цен на нефть довольно сложно», — объяснил Ордов.

По его мнению, в перспективе котировки вернутся в диапазон 60-70 долларов за баррель. В то же время, как полагает эксперт, в краткосрочных промежутках стоимость нефти может доходить и до 100 долларов.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее заявил, что в 2022 году на рынке нефти будет наблюдаться высокая волатильность. По мнению руководителя компании, соглашение ОПЕК+ может помочь стабилизировать ситуацию с ценами.