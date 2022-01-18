Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:27
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
13:15
Происшествия
Постоялец хостела в Москве сломал нос жаждавшему объятий мужчине
13:14
Политика
Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Ордов отметил непредсказуемость рынка на фоне семилетнего максимума нефтяных цен

Экономика
Экономист Ордов отметил непредсказуемость рынка на фоне семилетнего максимума нефтяных цен
pixabay.com

Москва, 18 января. Динамика мировых цен на нефть в последнее время весьма непредсказуема, заявил в интервью радио Sputnik заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Котировки нефти марки Brent ранее впервые с октября 2014 года превысили 87 долларов за баррель. Как отметил экономист, цены растут, несмотря на заявления из Китая и США об использовании сырья из резервов.

«Нефть находится не совсем в свободных рыночных условиях: с одной стороны, решение ОПЕК, связанное с ограничениями по добыче, с другой стороны, те же не совсем рыночные попытки использования резервов, то есть искусственного влияния на спрос. Также у нас остаются под большим вопросом темпы мировой экономики в 2022 году. По этой причине заниматься прогнозированием цен на нефть довольно сложно», — объяснил Ордов.

По его мнению, в перспективе котировки вернутся в диапазон 60-70 долларов за баррель. В то же время, как полагает эксперт, в краткосрочных промежутках стоимость нефти может доходить и до 100 долларов.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее заявил, что в 2022 году на рынке нефти будет наблюдаться высокая волатильность. По мнению руководителя компании, соглашение ОПЕК+ может помочь стабилизировать ситуацию с ценами.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Ордов отметил непредсказуемость рынка на фоне семилетнего максимума нефтяных цен
нефть прогноз ордов
Комментировать