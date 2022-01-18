Лавров обозначил курс Москвы в отношениях с Берлином на первой встрече с главой МИД ФРГ

Москва, 18 января. Россия нацелена на борьбу с противоречиями в отношениях с Германией, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он выступил с заявлением на первой встрече с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Переговоры сторон проходят в Москве. Российский дипломат обозначил позицию государства в отношениях с Германией. Лавров подчеркнул, что Москва настроена на преодоление противоречий с Берлином и хочет видеть отношения сторон более конструктивными.

Ранее Анналена Бербок указала на желание Германии выстраивать стабильные отношения с Россией. Дипломат напомнила, что у Москвы и Берлина длинный список для обсуждений.