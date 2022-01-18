Более 80 человек покончили с собой в Турции из-за репрессий после попытки госпереворота

Анкара, 18 января. В общей сложности 82 человека в Турции покончили жизнь самоубийством вследствие массовых чисток после попытки государственного переворота 2016 года, сообщил Стокгольмский центр свободы (SCF) со ссылкой на данные базирующейся в Брюсселе правозащитной группы «Солидарность с другими».

Совсем недавно 16-летний Бахадыр Одабаши совершил суицид из-за сложной ситуации, связанной с положением его отца, бывшего учителя Нуреттина Одабаши. Мужчина был уволен и арестован по обвинению в «терроризме» из-за предполагаемых связей с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Подросток, отец которого последние четыре года находился в тюрьме, впал в депрессию и покончил с собой, сообщают турецкие СМИ.

16-year-old Bahadır, the son of a teacher father who was fired from his job after 15 July and has been in prison for 4 years, could not stand what he went through and committed suicide. @KatiPiri @MilenaBuyum #BahadirOdabasi

After Life pic.twitter.com/oBnntkydQj — Dr. Osmann (@schahingoez) January 17, 2022

В прошлом месяце три человека в Турции также сознательно лишили себя жизни в один и тот же день из-за депрессии, вызванной действиями правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Среди них 48-летняя Фатма Демирель — мать одного ребенка и бывший работник здравоохранения, уволенная с работы чрезвычайным указом. Женщина покончила жизнь самоубийством в своем доме в Диярбакыре 10 декабря. В тот же день студент университета, чьи родители были уволены с государственной службы, и ученик средней школы, отец которого был исключен из вооруженных сил страны, покончили с собой в провинциях Денизли и Ушак соответственно.

Diyarbakır il teşkilatımızla birlikte dün intihar eden KHK’lı Fatma Demirel’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.



Yaşadıkları ağır travmalar nedeniyle hastalanan,vefat eden, intihar eden sayısız KHK’lı var!



Toplum olarak KHK’lıların yaşadıkları drama gözlerimizi kapatamayız. pic.twitter.com/VasAWSlHEd — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) December 11, 2021

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нацелился на последователей движения Гюлена после коррупционного скандала 2013 года. Тогда в нем оказались замешаны сам будущий государственный лидер (на тот момент Эрдоган занимал пост премьер-министра), члены его семьи и ближайшее окружение. В мае 2016-го лидер ПСР официально объявил гюленистов террористической организацией и начал их активное преследование.

Однако Анкара усилила репрессии против сторонников движения после неудавшейся попытки переворота 15 июля 2016 года, в организации которого президент Турции вновь обвинил Фетхуллаха Гюлена. Сам проповедник решительно отрицает свою причастность к путчу или какой-либо террористической деятельности.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Depo Photos / ZUMAPRESS.com / Matt Smith / dpa

Тем не менее после неудавшегося переворота Анкара объявила чрезвычайное положение и провело массовую чистку государственных учреждений под предлогом борьбы с путчистами. Более 130 000 госслужащих, в том числе 4 156 судей и прокуроров, а также 29 444 военнослужащих, были в незамедлительном порядке уволены с работы за предполагаемое членство в «террористических организациях» или причастность к ним. Правительство также закрыло 164 СМИ, 1 058 учебных заведений и 1 769 НКО.

Бывших госслужащих не просто уволили, но и запретили им снова работать в государственном секторе и получать паспорт. Правительство также усложнило их дальнейшую карьеру и в частном секторе. В базу данных социального обеспечения были внесены досье об уволенных сторонников движения, чтобы отпугнуть потенциальных работодателей.