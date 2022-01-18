Более 80 человек покончили с собой в Турции из-за репрессий после попытки госпереворота

Анкара, 18 января. В общей сложности 82 человека в Турции покончили жизнь самоубийством вследствие массовых чисток после попытки государственного переворота 2016 года, сообщил Стокгольмский центр свободы (SCF) со ссылкой на данные базирующейся в Брюсселе правозащитной группы «Солидарность с другими».
Совсем недавно 16-летний Бахадыр Одабаши совершил суицид из-за сложной ситуации, связанной с положением его отца, бывшего учителя Нуреттина Одабаши. Мужчина был уволен и арестован по обвинению в «терроризме» из-за предполагаемых связей с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Подросток, отец которого последние четыре года находился в тюрьме, впал в депрессию и покончил с собой, сообщают турецкие СМИ.
16-year-old Bahadır, the son of a teacher father who was fired from his job after 15 July and has been in prison for 4 years, could not stand what he went through and committed suicide. @KatiPiri @MilenaBuyum #BahadirOdabasi— Dr. Osmann (@schahingoez) January 17, 2022
After Life pic.twitter.com/oBnntkydQj
В прошлом месяце три человека в Турции также сознательно лишили себя жизни в один и тот же день из-за депрессии, вызванной действиями правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Среди них 48-летняя Фатма Демирель — мать одного ребенка и бывший работник здравоохранения, уволенная с работы чрезвычайным указом. Женщина покончила жизнь самоубийством в своем доме в Диярбакыре 10 декабря. В тот же день студент университета, чьи родители были уволены с государственной службы, и ученик средней школы, отец которого был исключен из вооруженных сил страны, покончили с собой в провинциях Денизли и Ушак соответственно.
Diyarbakır il teşkilatımızla birlikte dün intihar eden KHK’lı Fatma Demirel’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) December 11, 2021
Yaşadıkları ağır travmalar nedeniyle hastalanan,vefat eden, intihar eden sayısız KHK’lı var!
Toplum olarak KHK’lıların yaşadıkları drama gözlerimizi kapatamayız. pic.twitter.com/VasAWSlHEd
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нацелился на последователей движения Гюлена после коррупционного скандала 2013 года. Тогда в нем оказались замешаны сам будущий государственный лидер (на тот момент Эрдоган занимал пост премьер-министра), члены его семьи и ближайшее окружение. В мае 2016-го лидер ПСР официально объявил гюленистов террористической организацией и начал их активное преследование.
Однако Анкара усилила репрессии против сторонников движения после неудавшейся попытки переворота 15 июля 2016 года, в организации которого президент Турции вновь обвинил Фетхуллаха Гюлена. Сам проповедник решительно отрицает свою причастность к путчу или какой-либо террористической деятельности.
Тем не менее после неудавшегося переворота Анкара объявила чрезвычайное положение и провело массовую чистку государственных учреждений под предлогом борьбы с путчистами. Более 130 000 госслужащих, в том числе 4 156 судей и прокуроров, а также 29 444 военнослужащих, были в незамедлительном порядке уволены с работы за предполагаемое членство в «террористических организациях» или причастность к ним. Правительство также закрыло 164 СМИ, 1 058 учебных заведений и 1 769 НКО.
Бывших госслужащих не просто уволили, но и запретили им снова работать в государственном секторе и получать паспорт. Правительство также усложнило их дальнейшую карьеру и в частном секторе. В базу данных социального обеспечения были внесены досье об уволенных сторонников движения, чтобы отпугнуть потенциальных работодателей.