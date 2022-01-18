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Лавров начал переговоры с главой МИД Германии Бербок

  /   Обновлено: 18 января 2022 12:28
Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Германии Бербок
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 18 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров начал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Москве.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва хотела бы более конструктивного состояния отношений РФ и Германии. Лавров подчеркнул, что Россия намерена преодолеть накопившиеся проблемы.

«Альтернативы добрым и стабильным отношениям между Москвой и Берлином нет», — высказалась, в свою очередь, Бербок.

Ранее сообщалось, что немецкая сторона хочет стабильных отношений с Россией. Об этом рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Все новости / Политика / Лавров начал переговоры с главой МИД Германии Бербок
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