Владимир Путин и президент Ирана Раиси проведут переговоры в Москве

Москва, 18 января. Российский президент Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси 19 января встретятся в Москве. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Кремля.

По данным Кремля, лидеры двух государств хотят рассмотреть актуальные международные и региональные темы.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере», — отметили в пресс-службе.

Известно, что Раиси планирует выступить на пленарном заседании Государственной думы России. Об этом рассказал первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия-1».