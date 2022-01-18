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Владимир Путин и президент Ирана Раиси проведут переговоры в Москве

Политика
Владимир Путин и президент Ирана Раиси проведут переговоры в Москве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 января. Российский президент Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси 19 января встретятся в Москве. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Кремля.

По данным Кремля, лидеры двух государств хотят рассмотреть актуальные международные и региональные темы.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере», — отметили в пресс-службе.

Известно, что Раиси планирует выступить на пленарном заседании Государственной думы России. Об этом рассказал первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия-1».

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Все новости / Политика / Владимир Путин и президент Ирана Раиси проведут переговоры в Москве
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