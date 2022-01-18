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Молодежь ЦАР вручила президенту Туадера Награду Мира за спасение республики

Весь мир
Молодежь ЦАР вручила президенту Туадера Награду Мира за спасение республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 18 января. Молодые центральноафриканцы по случаю празднования Дня мучеников подарили президенту Фостен-Арканжу Туадера Награду Мира. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Юные жители благодарны лидеру ЦАР за его преданность делу и успехи в возвращении страны на путь развития. С момента вступления в должность главы государства Туадера поставил перед собой задачу обеспечить безопасность населения и защитить территориальную целостность республики», — уточнили ведущие.

Журналисты напомнили, что именно решение президента обратиться к Москве за помощью в борьбе с радикальными формированиями спасло ЦАР от разрушения. Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», занялись обучением национальной армии (FACA), чтобы укрепить ее боевой потенциал.

Молодежь ЦАР вручила президенту Туадера Награду Мира за спасение республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

С консультативной поддержкой отечественных специалистов правительственные войска разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули в страну мир:

«Благодаря Туадера сегодня у детей есть возможность посещать школу, а их родители могут спокойно работать и заниматься своими делами. Центральноафриканцы благодарны своему лидеру за возвращение к нормальной жизни. Чтобы продемонстрировать признательность, они вручили ему Награду Мира».

Ранее лидер ЦАР повторно призвал боевиков сложить оружие и отказаться от войны. Глава республики уверен, что проблемы страны нельзя решить военным путем.

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