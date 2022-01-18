Жителям России напомнили условия получения малоизвестных льгот

Москва, 18 января. Россияне могут получать разнообразную поддержку и помощь от государства, напомнили в группе Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет «ФедералПресс».

Правительство России осуществляет широкую поддержку россиян, многие меры помощи населению предоставляются через льготы. Однако некоторые из них могут быть неизвестны для широкого круга лиц.

Например, семьи с двумя и более детьми имеют право не платить налог на доход физических лиц при реализации своей квартиры, если они приобретают жилье большей площади с целью улучшения уровня жизни.

Пенсионеры могут не платить налог на имущество. Федеральная налоговая служба предоставляет такую льготу по заявлению граждан пенсионного возраста на один объект различных типов недвижимости. К примеру, это могут быть дом, квартира и гараж.

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды до II группы, а также семьи с детьми-инвалидами имеют право не выплачивать налоги за шесть соток земли. Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет могут получать бесплатные лекарства. Также семьям доступны субсидии на оплату коммунальных услуг, если расходы домохозяйства на недвижимость и ЖКУ выше допустимого лимита по конкретному региону. Компенсировать расходы на коммуналку еще могут ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

Некоторые социальные корректировки ожидают россиян в феврале. Индексация в следующем месяце коснется сразу нескольких выплат, в том числе материнского капитала.