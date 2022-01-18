Церемония прощания с телеведущим Зеленским состоится в Москве 19 января

Москва, 18 января. Родные и близкие простятся с ведущим Михаилом Зеленским в среду, 19 января, в похоронном доме «Троекурово» в Москве.

Траурная церемония начнется в 11:00 по московскому времени, передает ТАСС слова источника в СМИ, знакомого с пожеланиями близких умершего. В пресс-службе телеканала «Россия-1» эту информацию подтвердили.

Михаила Зеленского не стало 11 января. Ему было 46 лет. Журналист умер во время отдыха в Доминикане, где он был вместе со своей супругой Милой Рубинчик. Причиной смерти звезды телевидения стал сердечный приступ, пишет «Вечерняя Москва».

Вдова журналиста тяжело переживает утрату. По словам друга Зеленского Николая Сергеева, женщина в ответ на его вопрос о самочувствии заявила, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать».