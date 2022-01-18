Квартиранты рассказали о нюансах жизни в доме на 10 000 жителей

В Ленинградской области построили дом-гигант. Строение имеет 35 подъездов, 3708 квартир, а проживает там около 10 000 человек. Жильцы поделились о плюсах и минусах жизни в огромном доме.

Помимо очевидных плюсов в виде большого количества детских площадок и магазинов в условиях жизни в ЖК «Новый Оккервиль» нашлись и минусы. Здание построено в форме колодца и имеет внушительную высоту. За счет этого в арках, расположенных по периметру, образуются сильнейшие сквозняки, значительно осложняющие проход во двор. Количество личных транспортных средств жителей переваливает за 1000, а застройщик не предусмотрел такого количества парковок.

«Посмотрите, как устроен здесь двор. Здесь детские площадки встроены между парковками. При этом парковки настолько маленькие, что людям приходится парковаться вообще где угодно, кроме как в нужном месте», — жалуется житель дома-гиганта Владислав Буланов.

Опрошенные жители поделились, что не видят большой проблемы в таком, казалось бы, огромном, количестве соседей.

«Мне не мешает абсолютно, что очень много народа. Не знаю, я не испытываю вот этого давления какого-то», — призналась жительница дома-гиганта Марина Михайлова.

Женщина добавила, что в этом ЖК отлично развита инфраструктура. На территории здания расположены поликлиника, школа, три детских сада, магазины и кафе. А недавно от дома-гиганта до метро появилось прямое автобусное сообщение.