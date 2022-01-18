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Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо»

Спорт
Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо»
Global Look Press  /  Jason Franson/Keystone Press Agency

Денвер, 18 января. «Миннесота Уалйд» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмогтря на дубль нападающего Кирилла Капризова.

Встреча прошла в Денвере и завершилась победой подопечных Джареда Беднара по буллитам со счетом 4:3. В составе победителей отличились Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Натан Маккиннион. Автором решающего буллита стал Ранатанен, передает RT.

У «Миннесоты» дубль оформил форвард Капризов, еще одну шайбу забил Кевин Фиала. В текущем сезоне НХЛ 24-летний россиянин забил 16 голов и отдал 28 результативных передач.

Ранее Капризов дважды ассистировал одноклубникам в матче против «Анахайм Дакс». Подопечные Дина Эвасона обыграли соперников со счетом 7:3.

«Миннесота» с 47-ю очками идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Колорадо» лидирует на Западе — 53 очка.

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кирилл капризов нхл Миннесота Уалйд
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