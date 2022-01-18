Польские и украинские операторы ГТС начинают консультации о наращивании мощностей

Варшава, 18 января. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System с «Оператором ГТС Украины» запускает консультации об увеличении мощностей передачи сырья. Об этом сообщается на сайте Gaz-System.

Предложение о дополнительных мощностях было представлено на этапе проектирования, который стартовал 26 октября 2021 года. Основанием стали пожелания участников рынка, поступившие операторам с 5 июля по 30 августа.

«Подготовленный к консультациям документ включает среди прочего описание проекта дополнительных мощностей, предлагаемое техническое решение, смету расходов, первоначальный график, уровень предложения на объединенные мощности, а также общие условия доступа к дополнительным мощностям на ежегодном аукционе продуктов в июле 2023 года», — указывается в сообщении.

Предприятия просят пользователей присылать комментарии и дополнения к данному документу сроком до 17 марта 2022 года.

Украина за минувший год сократила потребление голубого топлива на 6,6% — до 26,8 млрд кубометров. Такие данные озвучила ранее пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».