Хабаровский край собирается запустить промышленное производство СПГ

Хабаровск, 18 января. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил оператору проекта «Сахалин-1» стать инвестором в «зеленую» инфраструктуру региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Шелли Бир.

По словам Дегтярева, главной темой совещания стал план строительства Дальневосточного завода СПГ в поселке Де-Кастри Ульчского района и развитие соответствующей инфраструктуры. Запуск промышленного производства СПГ имеет первостепенное значение для правительства, указал губернатор. Он подчеркнул, что будущий завод вошел в перечень главных проектов, которые будут реализовываться в Хабаровском крае на протяжении ближайших пяти лет.

«В зоне внимания инвесторов — дорожно-транспортная сеть. Речь идет о модернизации аэропорта села Богородское, обустройстве посадочной площадки в Де-Кастри, ремонте здания морского порта и участка дороги Комсомольск-на-Амуре – Де-Кастри», — добавил Дегтярев.

По его данным, мощность Дальневосточного завода СПГ оценивается до 6 млн тонн топлива в год. Стоимость проекта, по предварительной информации, составляет 4,2 млрд долларов. Запуск предприятия намечен на 2027 год.

Литва ранее получила новую партию российского СПГ. Танкер с грузом в 9,5 тысячи кубометров топлива отправился в Клайпеду из порта Высоцк в Ленинградской области 11 января и через два дня уже был в республике.