Россия удивила и напугала Запад своими жесткими решениями по поводу обсуждения безопасности в Европе. С таким заявлением выступил политолог Сергей Михеев.

Сегодня американцы боятся, что Россия реализует то, о чем говорят западные эксперты, сообщил Михеев. Он отметил, что Соединенные Штаты вгоняет в страх только одна мысль о том, что Москва может восстановить патрулирование подводных лодок и самолетов с ядерным оружием на борту вблизи Америки.

«Я считаю, что мы их удивили и напугали. Определенная растерянность там есть. Я считаю: то, что мы наконец-то после 30 лет хитрых игр с самими собой решились так прямо и твердо выступить, уже имеет свой результат. То, что они суетятся, — одно из доказательств. […] Они боятся, если мы действительно реализуем целый ряд мер, о которых мы просто слышали, восстановим патрулирование подводных лодок и самолетов с ядерным оружием на борту до уровня холодной войны. Или, например, мы понастроим с десяток боевых железнодорожных ракетных комплексов «Баргузин», которые будут туда-сюда ездить. А этого американцы крайне боятся. В свое время у нас был комплекс «Молодец». Американцы просили его ликвидировать, потому что им было очень страшно, ведь непонятно, как эти вещи контролировать», — заявил эксперт.

Михеев также сообщил, что Россия имеет все права на налаживание военно-технического сотрудничества со странами Латинской Америки, поскольку НАТО аналогичным образом действует на территории бывшего Советского Союза.

«Некоторые эксперты отметают идею по поводу Латинской Америки, мол, что это все не имеет смысла. Это имеет смысл с точки зрения хотя бы того же самого подлетного времени. Понятно, что размещение там ракет с ядерными боеголовками — очень рискованная вещь. Но можно ведь придумать и какие-то другие формы присутствия в Латинской Америке — разведка, раннее предупреждение и так далее. У нас, мне кажется, есть очень серьезные козыри по поводу расширения военно-технического сотрудничества. Многим странам, например, интересны наши системы ПВО», — резюмировал Сергей Михеев.

Россия обладает «устрашающей силой», которая существенно повышает ее шансы на победу в противостоянии с Западом. Об этом говорится в публикации китайского издания Global Times.