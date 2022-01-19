Блогинг как профессия: десять ошибок, которые поставят крест на личном бренде

Если еще пять лет назад шли споры о том, является блогинг профессией или нет, сейчас сомнений нет ни у кого. В современном мире блогер — это специалист, который зарабатывает на личном бренде. И порой зарабатывает весьма неплохо.

Основа успеха в этом деле — создание личного бренда. Казалось бы, при должной харизме и навыках это легко. Но в погоне за обретением личного бренда можно наделать ряд ошибок, которые поставят крест на всей этой затее. О том, какие промашки допускают начинающие блогеры, в беседе с ФАН рассказала SMM-специалист, наставник экспертов и предпринимателей по личному бренду и развитию Instagram-аккаунтов Юлия Майер.

Когда смотришь на очередного популярного эксперта, кажется, что создать личный бренд легко: появляйся в Instagram, публикуй полезные посты, говори что-нибудь в сторис, продавай свои знания и готово. Но не все так просто, предупредила Майер. Иначе почему одни на своем личном бренде зарабатывают миллионы долларов, а другие не могут найти даже одного клиента, хотя очень стараются вести страницу правильно, по всем канонам коучей и SMM-специалистов.

«Можно годами пытаться растить личный бренд, теряя время и деньги, но все это будет впустую. Если вы решили развивать свой бренд в соцсетях и не хотите превратить аккаунт в одну из миллионов однотипных инста-страниц, надо разобраться, какие ошибки станут фатальными», — прокомментировала эксперт.

На первом месте, по ее словам, стоит отсутствие системы и плана: важно создать стратегию развития. В этом случае блогер будет знать, для кого и зачем делает контент, поймет, как сделать его продажу незаметной и не раздражающей для подписчиков, а также с помощью контента будет правильно раскрывать грани своей личности для укрепления личного бренда.

Фото из личного архива Юлии Майер /

Майер подчеркнула, что в построении личного бренда нет места скромности: чтобы привлечь внимание аудитории, придется стать яркой личностью.

«Предпочтение оставаться в тени, не выделяться, не желать быть популярным — это ошибочный путь. Кому-то комфортнее прятаться за безликими картинками из интернета в своем аккаунте и надеяться, что как-нибудь аккаунт будет развиваться, что кто-нибудь все-таки купит у тебя продукт, но сейчас это не работает. Хочешь сильный личный бренд – выделяйся, проявляйся, открывайся своей аудитории, вызывай эмоции. Люди покупают у людей. Для успешного развития сейчас самое важное — это сильная, яркая личность, уверенность в себе и своей экспертности, постоянная трансляция этого в своем аккаунте», — объяснила специалист.

Однако с экспертностью тоже стоит быть осторожным: как отсутствие такого контента, так и его огромное количество негативно сказываются на аккаунте. Надо уметь распределять темы контента так, чтобы и экспертность показать, и личность среди лавины полезной информации не потерялась. Ошибкой станет и ведение блога без единого социального доказательства экспертности. Поэтому в аккаунте должны быть показаны результаты, кейсы, публикации в СМИ, дипломы, сертификаты, отзывы о работе.

В то же время не надо стараться быть тем, кем вы не являетесь, предупредила специалист.

«Инстаграм – это про честность. Аудитория очень хорошо считывает, когда человек ну очень старается соответствовать каким-то нормам, правилам, идеалам, трендам. Считывает, не видит за этим всем вас как личность и не воспринимает. Главное — найти свою аутентичность и транслировать ее через контент в соцсетях. Еще одна ошибка, вытекающая из вышесказанного, — несоответствие контекста, в котором вы живете, ценностям и концепции контента, который вы транслируете. Если вы живете в маленькой съемной однушке на окраине города, постоянно в долгах, но при этом в Instagram постоянно говорите, что помогаете зарабатывать другим миллионы, со стороны аудитории возникает тотальное недоверие. Люди всегда воспринимают вас через призму места жительства, окружения и образа жизни», — объяснила Майер.

Блогер — личность публичная. Из этого факта вытекает еще одно правило — необходимо тщательно следить за своими словами и отбирать темы для контента. Иногда одно неосторожное слово или необдуманное высказывание может поставить жирный крест на вашем личном бренде.

Другой крайностью являются постоянные мысли «Что подумают обо мне люди?» Это один из самых распространенных страхов, который стопорит развитие и движение к своим целям.

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Отсутствие общения с аудиторией тоже ни к чему хорошему не приведет. С людьми надо контактировать: отвечать на сообщения, вести прямые эфиры и интерактивы. Это привлечет дополнительное количество подписчиков. Однако ставить цель именно «нагнать подписчиков в аккаунт» тоже будет ошибкой. Акцент надо делать на качестве аудитории — таким образом личный бренд выстраивается хоть и медленно, но верно.

«Не надо гнаться за количеством подписчиков. Цифра для того, чтобы развивать и продавать с помощью личного бренда, не имеет совершенно никакого значения. Лучше не торопясь и не зацикливаясь на цифрах выстраивать сильный личный бренд, спокойно и качественно продвигаться. И заинтересованная целевая аудитория сама начнет подтягиваться», — пояснила Майер.

По словам специалиста, избегая вышеперечисленных ошибок можно уверенно вывести личный бренд на новый уровень и монетизировать его.

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