Лондон, 18 января. Президент России Владимир Путин грамотно оценивает риски и умеет отличать реальные угрозы от блефа, что и привело Москву к успеху на первых переговорах с НАТО. К такому выводу пришли авторы издания The Telegraph.

По наблюдениям британских аналитиков, по итогам контактов Москвы и коллективного Запада в Брюсселе расположение российских войск на границе с Украиной не изменилось, а внешнеполитический авторитет США и всего Альянса серьезно пошатнулся. Секрет успеха президента России, уверен автор аналитической заметки, заключается в четком умении отличать блеф от реальных угроз.

«На прошлой неделе состоялись переговоры между представителями России и НАТО, которые не привели ни к какому соглашению. Правда, Путин мог почувствовать, что довел свою мысль до собеседников, и ничего более радикального предпринимать уже не надо. Но так рисковать не должен никто. Он хорошо чувствует слабость за границей и может сделать вывод, что все громкие слова о серьезных последствиях для России в случае вторжения ее войск — это не более чем пустые угрозы», — отметили в редакции The Telegraph.

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Официальная Москва неоднократно пыталась донести до НАТО свою позицию о неприемлемости расширения Альянса на восток. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, свобода одних государств заканчивается там, где начинается угроза безопасности другим. По словам главы российской дипломатии, у Кремля накопилось немало претензий к коллективному Западу.