Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:26
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
13:15
Происшествия
Постоялец хостела в Москве сломал нос жаждавшему объятий мужчине
13:14
Политика
Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жителям России напомнили о возможности получить выплату в 4000 рублей

Экономика
Жителям России напомнили о возможности получить выплату в 4000 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Правительство России поддержит определенных граждан денежным пособием в размере 4000 рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

Россияне, зарегистрированные в качестве налогоплательщиков, а также подавшие заявление, смогут дополнительно заработать около 4000 рублей.

Соответствующее пособие будет доступно жителям страны, которые оплатили занятия спортом для себя, либо для своего ребенка. Выплата стала возможна благодаря появлению нового налогового вычета.

Если человек выплачивает в пользу государства налог на доходы физических лиц в размере 13%, то он имеет право на подобную финансовую помощь. Отмечается, что для оформления вычета, важно, чтобы фитнес-абонемент был приобретен гражданином в организациях, прописанных в перечне Минспорта.

Объем пособия достигнет 13% от расходов. Однако вычет будет включен в общую сумму возвратов за весь год. Максимально россияне смогут вернуть 15 600 рублей с затраченных 120 тыс. рублей. К примеру, если семья приобрела абонемент на год за 30 тыс. рублей, то вернуть ей получится 3900 рублей.

Чтобы оформить налоговый вычет, важно подать специальное заявление. Это можно сделать через своего работодателя. На сайте ФНС возможно оформить необходимое уведомление. Если все сделано верно, глава компании перестанет удерживать налог из зарплаты, поэтому деньги начнут перечислять вместе с ежемесячной выплатой.

Инвестиционный и имущественный вычеты по налогу на доходы физических лиц можно будет получать прямо на официальном сайте Федеральной налоговой службы, ранее рассказали представители ведомства.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Жителям России напомнили о возможности получить выплату в 4000 рублей
спорт налоги пособия выплаты вычет
Комментировать