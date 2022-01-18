Жителям России напомнили о возможности получить выплату в 4000 рублей

Москва, 18 января. Правительство России поддержит определенных граждан денежным пособием в размере 4000 рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

Россияне, зарегистрированные в качестве налогоплательщиков, а также подавшие заявление, смогут дополнительно заработать около 4000 рублей.

Соответствующее пособие будет доступно жителям страны, которые оплатили занятия спортом для себя, либо для своего ребенка. Выплата стала возможна благодаря появлению нового налогового вычета.

Если человек выплачивает в пользу государства налог на доходы физических лиц в размере 13%, то он имеет право на подобную финансовую помощь. Отмечается, что для оформления вычета, важно, чтобы фитнес-абонемент был приобретен гражданином в организациях, прописанных в перечне Минспорта.

Объем пособия достигнет 13% от расходов. Однако вычет будет включен в общую сумму возвратов за весь год. Максимально россияне смогут вернуть 15 600 рублей с затраченных 120 тыс. рублей. К примеру, если семья приобрела абонемент на год за 30 тыс. рублей, то вернуть ей получится 3900 рублей.

Чтобы оформить налоговый вычет, важно подать специальное заявление. Это можно сделать через своего работодателя. На сайте ФНС возможно оформить необходимое уведомление. Если все сделано верно, глава компании перестанет удерживать налог из зарплаты, поэтому деньги начнут перечислять вместе с ежемесячной выплатой.

Инвестиционный и имущественный вычеты по налогу на доходы физических лиц можно будет получать прямо на официальном сайте Федеральной налоговой службы, ранее рассказали представители ведомства.