Кишинев, 18 января. Будущее Молдавии и в какой-то мере Приднестровья напрямую зависят от конечного результата начавшегося диалога между Россией и США о нерасширении НАТО.

Прозападная политика молдавского руководства уже принесла свои печальные плоды. Молдавия много лет все глубже погружается в кризис, разрываемая коррупцией и вечными политическими конфликтами. Членство в ЕС и НАТО здесь превратилось в такой же пропагандистский инструмент, как и на Украине. В конечном итоге дальнейшее движение Кишинева на Запад закончится поглощением Молдавии Румынией, давно вынашивающей реваншистские планы. При этом такой переход не принесет ничего хорошего простому населению, так как Бухарест всегда считал жителей Молдавии бесправным меньшинством.

Спасти Молдавию от вышеупомянутого негативного сценария может только успех России с ультиматумом в адрес США о нерасширении НАТО. Это дипломатическое и геополитическое противостояния может оказать серьезное влияние и на позиции Приднестровья. Таким мнением с ведущей канала «Sputnik на русском» поделился бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Будущее Молдавии напрямую зависит от реализации ультиматума России к США или выполнения всех выдвинутых Вашингтону требований. Если Россия осуществит свои принципы и США пойдут на удовлетворение требований РФ, Молдавия никогда не будет в НАТО. Это будет значить ослабление влияния как США, так и ЕС в Кишиневе. Новая расстановка сил повлияет и на население Молдавии исключительно в положительном ключе, как минимум в плане экономической стабильности. Затронет этот процесс и Приднестровье, которое сегодня находится в окружении двух враждебных режимов — Киева и Кишинева. Если география изменится и с восточной стороны будет дружественное Приднестровью государство, неважно, как оно будет называться, тогда и соотношение сил в Молдавии поменяется. Как бы то ни было, Молдавию ждут большие перемены», — озвучил свой прогноз военный эксперт.

Кедми уточнил, что политическая и дипломатическая конфронтация России и США так или иначе приведет к смене режима на Украине. Других вариантов сохранения украинской государственности просто не осталось. Новая власть будет благоразумна и дружественна Москве. Молдавию в данный момент уничтожают те же деструктивные процессы, что и Украину, и только отступление США и НАТО по требованию Москвы позволит Кишиневу избежать потери суверенитета.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов указал на «вьетнамские корни» самого большого страха США перед Россией.