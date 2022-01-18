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МИД Украины опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов

Политика
МИД Украины опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Киев, 18 января. Министерство иностранных дел Украины не получало от РФ информацию об эвакуации российских дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко.

По словам пресс-секретаря, таких данных также не поступало от посольств других стран. Об этом Николенко рассказал, комментируя статью газеты The New York Times об отъезде семей сотрудников российского посольства.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство России отреагировало на публикацию американской газеты The New York Times об эвакуации дипломатов из Киева и Львова. В МИД РФ подчеркнули, что посольства продолжают функционировать в штатном режиме.

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