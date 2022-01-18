Владелец подпольного казино во Владимире оштрафован на полмиллиона рублей

Владимир, 18 января. 38-летний житель Владимира с марта 2015 года по май 2020 года проводил незаконные азартные игры в помещении одного из магазинов. Суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как рассказали изданию «Владимирские ведомости» в пресс-службе регионального Следственного комитета, в помещении одного из магазинов города Киржач было организовано настоящее подпольное казино. Причем организатор незаконного игорного бизнеса соблюдал все правила конспирации: компьютеры с признаками игрового оборудования были замаскированы, а в комнате были установлены камеры видеонаблюдения. Всего было изъято девять компьютеров.

Мужчина свою вину признал полностью, с учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее ФАН рассказывал о совместной операции ОБЭП и отделения по противодействию коррупции Свердловской области. В ее ходе было выявлено четыре подпольных казино в городе Полевой.