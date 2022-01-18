Аналитик Деев: Ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на нефть

Ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на нефть. Такое мнение ФАН высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые за семь лет, об этом свидетельствуют данные торгов. Рост нефтяных котировок объясняется трудностями с логистикой и поставками.

Рыночные игроки предполагали, что рост в 10%, который топливо показало в текущем году, может не остановиться и пойти дальше.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Артем Деев, причины роста очевидны — это атака в ОАЭ на нефтяные объекты. Такие ЧП, как правило, влияют на стоимость сырья, которое резко идет в рост.

«Если эти хранилища сильно повреждены, и произойдет снижение производства нефти в Арабских Эмиратах, это однозначно приведет к дальнейшему увеличению котировок, которые могут превысить отметку 90 долларов за баррель», — пояснил Артем Деев.

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, в случае, если власти ОАЭ заявят, что для добычи сырья угрозы нет и сокращения производства не произойдет, это успокоит рынок, и цены начнут немного снижаться — в диапазон 82–84 доллара за баррель.

«В остальном ландшафт для стоимости сырья не меняется: фактором роста является сокращение производства в Ливии, фактором давления выступают ожидание профицита на рынке из-за увеличения числа буровых в США и замедление восстановления экономики Китая в четвертом квартале 2021 года», — пояснил Артем Деев.

Котировки нефти марки Brent стремительно взлетели на 11% с начала 2022 года. Баррель черного золота сейчас торгуется на отметке в 86 долларов. По итогам ушедшего 2021 года топливо поднялось в цене на 50%.