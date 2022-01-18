Грызлов: Россия не оставит без ответа стягивание сил НАТО к границам Союзного государства

Минск, 18 января. Москва не оставит незамеченной переброску войск Североатлантического альянса к границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

По его словам, Москва и Минск подходят очень внимательно к теме охраны границ. Российские и белорусские военные регулярно проводят совместное патрулирование воздушных рубежей.

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается», — цитирует посла ТАСС.

Грызлов отметил, что в ноябре 2021 года Москва и Минск утвердили обновленную Военную доктрину Союзного государства. Новую редакцию создали, учитывая актуальную геополитическую обстановку и текущие военные угрозы, уточнил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ страны сосредотачиваются войска со стороны Польши, Прибалтики и Украины. К белорусским рубежам переброшено более 30 тысяч иностранных военнослужащих, передает ytro.news.