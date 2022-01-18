Актер Александр Ильин рассказал, как его брат в молодости пытался угнать самолет

Москва, 18 января. Заслуженный артист России Александр Ильин рассказал о безбашенном поступке старшего брата Владимира, который попытался угнать самолет в молодости. Актер заверил, что родственник не собирался куда-то на нем лететь.

Владимир Ильин во время учебы в Свердловском театральном училище выпивал вместе с товарищем и захотел приключений. Они угнали мотоцикл и уехали в аэропорт, где работал буфет.

Молодые люди вновь решили выпить спиртного, после чего им в голову пришла идея покататься на самолете.

«И стоял самолет на полосе. И они чего? На мотоцикле покатались, мол, пойдем на самолете покатаемся. Ну и их там под белы рученьки. Они уже в самолет садились. Их там повязали», — вспомнил Ильин в эфире программы «Судьба человека».

Актер Александр Ильин также рассказал о первом браке с коллегой Светланой. По его словам, он не сразу догадался о неверности возлюбленной.