Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 11:56
11:56
Общество
Петербургский художник изобразил снежные проблемы города в формате комикса
11:53
Политика
Global Times: «устрашающая сила» обеспечит России победу в противостоянии с Западом
11:52
Общество
Чемпионат по метанию новогодних елок пройдет в Ростове-на-Дону
11:51
Общество
В Ростовской области запретили смеяться и двигать мебель во время бракосочетания в ЗАГСе
11:50
Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с COVID-19 из-за вспышки заражений в Петербурге
11:48
Происшествия
После сообщений о «минировании» школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану
11:47
Общество
Медики выявили 31 252 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки в России
11:46
Политика
Лукашенко заявил, что в основе любых изменений должна лежать Конституция
11:45
Происшествия
В Москве задержали норвежского бизнесмена по запросу Интерпола
11:44
Экономика
Российских автомобилистов ожидают серьезные изменения в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актер Александр Ильин рассказал, как его брат в молодости пытался угнать самолет

Шоу-бизнес
Актер Александр Ильин рассказал, как его брат в молодости пытался угнать самолет
Кадр из фильма «Форс-мажор»

Москва, 18 января. Заслуженный артист России Александр Ильин рассказал о безбашенном поступке старшего брата Владимира, который попытался угнать самолет в молодости. Актер заверил, что родственник не собирался куда-то на нем лететь.

Владимир Ильин во время учебы в Свердловском театральном училище выпивал вместе с товарищем и захотел приключений. Они угнали мотоцикл и уехали в аэропорт, где работал буфет.

Молодые люди вновь решили выпить спиртного, после чего им в голову пришла идея покататься на самолете.

«И стоял самолет на полосе. И они чего? На мотоцикле покатались, мол, пойдем на самолете покатаемся. Ну и их там под белы рученьки. Они уже в самолет садились. Их там повязали», — вспомнил Ильин в эфире программы «Судьба человека».

Актер Александр Ильин также рассказал о первом браке с коллегой Светланой. По его словам, он не сразу догадался о неверности возлюбленной.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Александр Ильин рассказал, как его брат в молодости пытался угнать самолет
угон ильин родственники
Комментировать