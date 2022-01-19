Германия в очередной раз отказала Украине в поставках вооружений

Массовая истерия по поводу якобы готовящегося «вторжения России на Украину» провоцирует самые неожиданные политические и социальные процессы.

Так, в США, как оказалось, разработали аж 18 сценариев ответной реакции на возможные экспансионистские действия нашей страны. Об этом недавно в интервью Financial Times заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, она не собирается «рассказывать обо всех 18 сценариях». Однако, американский дипломат подчеркнула:

«Мы с союзниками готовы причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот агрессивный шаг в любой форме».

В Швеции дети и подростки внезапно стали распространять через популярный сервис видеороликов TikTok сообщения о том, что «Россия будет бомбить Швецию», и очень просят у Путина «этого не делать».

В руководстве НАТО в ходе переговоров с Россией также заявили, что Альянс не будет выполнять пункт договора о гарантиях безопасности о том, чтобы НАТО не включала в свой состав бывшие советские республики, среди которых значится и Украина.

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В то же время The New York Times, ссылаясь на некоего «высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины», естественно, пожелавшего остаться анонимным, сообщает, что Россия подготовила 30 своих дипломатов в посольстве Киева «к эвакуации».

И понятно, что в контексте общего нагнетания вопросов «вторжения» Украина тоже решила выступить — при этом, как всегда, довольно оригинальным образом. В частности, на днях украинский посол в Берлине, Андрей Мельник потребовал у ФРГ оружия для «самообороны».

«Мы призываем Правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — заявил дипломат.

И более того, подчеркнул:

«Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль».

Впрочем, дальше заявления господина Мельника стали уже куда более адресными. Не к Правительству ФРГ вообще, а непосредственно к новому министру иностранных дел Германии, Анналене Бербок, которая в эти дни посещает Киев и Москву с официальными визитами.

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В этом обращении господин Мельник также высказался с напоминаниями о Второй мировой войне, правда, судя по всему, несколько перепутал даты, что не отменяет общей сути высказывания.

«Граждане Украины крайне разочарованы (нежеланием Германии поставлять оружие. — Прим. ФАН). Сейчас наступил момент истины, когда становится ясно, кто твой настоящий друг… А мир сейчас стоит перед угрозой войны посреди Европы, какой не было с 1945 года», — заявил украинский чиновник.

Здесь все же нужно сделать некоторое лирическое отступление, чтобы было понятно, почему Андрей Мельник обращается именно к Бербок и почему его надежды на оружейные поставки чисто теоретически могли оправдаться.

Дело в том, что новая глава МИД ФРГ была выдвинута на этот пост от партии «Союз-90/Зеленые», сопредседателем которой и является. Это леволиберальная партия с прозападной ориентацией и экологической повесткой и, мягко говоря, не питающая особых симпатий к России.

Более того, в прошлом году другой сопредседатель немецких «Зеленых» Роберт Хабек, который, кстати, был одним из вероятных кандидатов на пост канцлера Германии, заявил:

«Украине, по моему мнению, трудно отказать в оружии для обороны, для самообороны, в оборонительных вооружениях».

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Однако, концепция с тех пор кардинально изменилась. Что отражено в новом «Коалиционном договоре» Правительства Германии. А это крайне важный документ для исполнительной и законодательной власти в ФРГ, который, по сути, определяет долгосрочную стратегию развития страны и общие усилия всех политических сил представленных в бундестаге и кабинете министров по работе на благо Германии.

Эта подробность крайне важна, чтобы предположить реакцию немецких политиков на слова все того же Андрея Мельника:

«Этот политический документ (коалиционный договор. — Прим. ФАН) не является библией».

Ну, то есть украинский дипломат продемонстрировал еще и полнейшее пренебрежение к фундаментальным и программным документам ФРГ.

А между тем коалиционный договор содержит в себе ряд очень интересных пунктов, которые касаются не только Германии, но возможно, что затронут и весь Евросоюз.

Есть там очень любопытный раздел, который называется Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt («Ответственность Германии за Европу и мир»). Весь этот параграф посвящен тому, как ФРГ будет прикладывать усилия к сокращению вооружений не только на своей территории, но и в Европе вообще, в том числе и ядерных вооружений. И требовать того, чтобы американские ядерные ракеты были убраны с территории ЕС.

Обозначено там и то, что Германия планирует резко сократить экспорт вооружений третьим странам:

«Для ограничительной политики экспорта вооружений нам нужны более обязательные правила, и поэтому мы хотим согласовать с нашими европейскими партнерами соответствующее регулирование экспорта вооружений ЕС. Мы выступаем за национальный закон о контроле за экспортом вооружений. Наша цель — обеспечить общую точку зрения ЕС с его восемью критериями, а также политические принципы федерального правительства в отношении экспорта военного оружия и других вооружений. Отчет о контроле за экспортом вооружений мы сделаем прозрачным».

Кстати, интересно, что инициатором этого пункта в свое время стала именно госпожа Бербок. И согласно ему, Украина от Германии оружия не получит. Более того, теперь Правительство ФРГ будет делать все, чтобы Киев не получил вооружений и от других государств, входящих в ЕС.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Вполне логично, что глава МИД Германии на встрече с министром иностранных делв Киеве повторила эту позицию, указав на то, что ФРГ и так «много делает для поддержки» Украины. Но вот об экспорте вооружений из Германии и Кулебе и прочим чиновникам и политикам «незалежной» лучше забыть.

Впрочем, когда немцы ринулись помогать Украине, они, видимо, с трудом понимали, что это государство от помогающих моментально начинает требовать все больше и больше и принципиально не останавливается, а даже угрожает, когда размер запросов перерастает все мыслимые пределы. Теперь Правительство ФРГ столкнулось с этой особенностью менталитета украинских политиков непосредственно. И, видимо, начало адекватно на нее реагировать.

В этом контексте интересен тот факт, что немецкое коалиционное соглашение по поводу экспорта оружия содержит пункт о том, что в отдельных случаях, в порядке исключения, с оформлением отдельной бюрократической процедуры, Германия все же может осуществить экспортные поставки вооружений. Даже в «проблемные страны». Но, кажется, после многочисленных заявлений Андрея Мельника про «1945 год», нетривиальные сопоставления Украины и Израиля, уничижительные отзывы про коалиционный договор, а также разговоры про то, кто тут «настоящий друг», именно для Киева такого исключения сделано не будет.

К тому же есть мнение, что западные политики, несмотря на горячее обсуждение «возможного вторжения России на Украину», прекрасно понимают, что никакого вторжения не будет. Поскольку об этом неоднократно и в самых четких и ясных формулировках заявляли представители нашей страны.