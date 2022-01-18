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Молодая вдова Градского стала наследницей за пару недель до кончины музыканта

  /   Обновлено: 18 января 2022 11:41
Шоу-бизнес
Молодая вдова Градского стала наследницей за пару недель до кончины музыканта
instagram.com  /  @aborgradsky

Москва, 18 января. Музыкант Александр Градский и его спутница Марина Коташенко официально стали супругами за пару недель до кончины артиста. Теперь женщина может смело вступить в гонку за наследство покойного.

Градский и Коташенко были вместе с 2003 года, но они не регистрировали свои отношения. И только в середине ноября влюбленные стали официальной парой. В окружении артиста сообщили, что Градский сам позвонил в ЗАГС с просьбой зарегистрировать их союз.

«Он уже плохо себя чувствовал, не вставал, плохо говорил. И, наверно, понимал, что ему недолго осталось… Чувствовал. И это было его мужское решение жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей», — пояснили знакомые артиста в беседе с изданием «СтарХит».

Супруги расписались в середине ноября. Все прошло скромно, праздника у супружеской пары по случаю бракосочетания не было. После радостного события в жизнь семьи ворвалась трагедия — Александра Градского не стало.

Ходят слухи, что еще до кончины музыканта его родственники начали делить наследство. Композитор хранил деньги в сейфе, который для его родни стал главным предметом споров.

«Кто-то несся, кто успеет первым. Да и другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла поближе. Я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет хранить их дома», — заявил журналист Андрей Караулов на своем YouTube-канале.

Вдова Градского вслед за уходом любимого супруга пережила еще один стресс. У нее похитили 100 миллионов рублей. Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Молодая вдова Градского стала наследницей за пару недель до кончины музыканта
наследство градский коташенко
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