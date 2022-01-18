Политолог Карасев: Зеленский использует суд над Порошенко для своей предвыборной кампании

Киев, 18 января. Суд над бывшим президентом Украины Петром Порошенко — это хорошая возможность для действующего главы государства Владимира Зеленского укрепить рейтинги в преддверии выборов. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

По мнению Карасева, Зеленский намеренно избрал себе самого подходящего противника и устроил с ним «битву антирейтингов». Бывшему артисту «Квартала 95» нужен максимально удобный оппонент в президентской гонке, и публичной расправой по делу о госзимене в отношении Порошенко экс-комедиант готовит почву для будущего голосования.

«Просто выгодно сегодня поискать самого удобного партнера для второго тура выборов. Я не знаю, какие будут выборы — досрочные или не досрочные, срочные. Любых выборов. Это не имеет значения. Как в политической силе, так и в личном плане для второго тура президентских выборов», — раскрыл истинную цель многоходовки Зеленского Вадим Карасев.

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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл в Киев 17 январе и успел отметиться чередой ярких скандалов. Сначала он отказался принимать повестку в суд, затем паспортный контроль долго отказывался выдавать ему в документы, после чего в зале суда предприниматель открыто призвал Зеленского прекратить «употреблять наркотики». На самом заседании, где политику определялась мера пресечения, Порошенко попросту уснул, чем вызвал очередной фурор в социальных сетях.