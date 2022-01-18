Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 11:56
11:53
Политика
Global Times: «устрашающая сила» обеспечит России победу в противостоянии с Западом
11:52
Общество
Чемпионат по метанию новогодних елок пройдет в Ростове-на-Дону
11:51
Общество
В Ростовской области запретили смеяться и двигать мебель во время бракосочетания в ЗАГСе
11:50
Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с COVID-19 из-за вспышки заражений в Петербурге
11:48
Происшествия
После сообщений о «минировании» школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану
11:47
Общество
Медики выявили 31 252 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки в России
11:46
Политика
Лукашенко заявил, что в основе любых изменений должна лежать Конституция
11:45
Происшествия
В Москве задержали норвежского бизнесмена по запросу Интерпола
11:44
Экономика
Российских автомобилистов ожидают серьезные изменения в 2022 году
11:39
Армия
Грызлов: Россия не оставит без ответа стягивание сил НАТО к границам Союзного государства
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Карасев: Зеленский использует суд над Порошенко для своей предвыборной кампании

Политика
Политолог Карасев: Зеленский использует суд над Порошенко для своей предвыборной кампании
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 января. Суд над бывшим президентом Украины Петром Порошенко — это хорошая возможность для действующего главы государства Владимира Зеленского укрепить рейтинги в преддверии выборов. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

По мнению Карасева, Зеленский намеренно избрал себе самого подходящего противника и устроил с ним «битву антирейтингов». Бывшему артисту «Квартала 95» нужен максимально удобный оппонент в президентской гонке, и публичной расправой по делу о госзимене в отношении Порошенко экс-комедиант готовит почву для будущего голосования.

«Просто выгодно сегодня поискать самого удобного партнера для второго тура выборов. Я не знаю, какие будут выборы — досрочные или не досрочные, срочные. Любых выборов. Это не имеет значения. Как в политической силе, так и в личном плане для второго тура президентских выборов», — раскрыл истинную цель многоходовки Зеленского Вадим Карасев.

Политолог Карасев: Зеленский использует суд над Порошенко для своей предвыборной кампании
Pr Scr youtube.com / Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл в Киев 17 январе и успел отметиться чередой ярких скандалов. Сначала он отказался принимать повестку в суд, затем паспортный контроль долго отказывался выдавать ему в документы, после чего в зале суда предприниматель открыто призвал Зеленского прекратить «употреблять наркотики». На самом заседании, где политику определялась мера пресечения, Порошенко попросту уснул, чем вызвал очередной фурор в социальных сетях.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Карасев: Зеленский использует суд над Порошенко для своей предвыборной кампании
украина выборы суд порошенко зеленский госизмена рейтинги
Комментировать