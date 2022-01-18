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Правящая партия Казахстана «Нур Отан» ведет подготовку к внеочередному съезду

Политика
Правящая партия Казахстана «Нур Отан» ведет подготовку к внеочередному съезду
pixabay.com

Нур-Султан, 18 января. Казахстанская правящая партия «Нур Отан» готовится к внеочередному съезду, но его дата пока неизвестна.

Как сообщил первый зампредседателя партии Бауыржан Байбек, в рамках съезда, возможно, пост председателя партии будет передан от экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

«Назарбаев призвал всех нас сплотиться вокруг президента, работать вместе во имя сохранения мира и единства страны», — говорится в сообщении Байбека.

Ранее известный востоковед и политолог Евгений Сатановский допустил, что Нурсултан Назарбаев мог «отойти в мир иной». Другие эксперты уверены, что политик со значительной долей вероятности просто уехал из Казахстана на фоне беспорядков.

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Казахстан съезд нур отан
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