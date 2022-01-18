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Horas TV: британский премьер Джонсон может лишиться поста из-за банкета на Даунинг-стрит

Политика
Horas TV: британский премьер Джонсон может лишиться поста из-за банкета на Даунинг-стрит
gov.uk

Лондон, 18 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон может громко вылететь с должности на фоне скандала с вечеринками на Даунинг-стрит, сообщает канал Horas TV.

Как отмечают журналисты, из-за громких вечеринок в период пандемии Джонсону пришлось извиняться перед королевой Елизаветой II. Сейчас он намерен ввести запрет на употребление алкоголя в офисах на Даунинг-стрит, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Тем не менее, политика ждут неприятные последствия, которые он не ожидал, указывает телеканал.

«Рейтинг популярности Бориса Джонсона находится на низком уровне. Приблизительно 64% респондентов не одобряют его действий», — рассказали корреспонденты.

Horas TV: британский премьер Джонсон может лишиться поста из-за банкета на Даунинг-стрит
pixabay.com /

Чтобы повысить доверие среди граждан, премьер намерен отменить режим ЧП, который ввели из-за коронавируса, но это вряд ли улучшит его позиции, заключили корреспонденты.

Ранее пользователи Twitter заявили, что они разгневаны Борисом Джонсоном и его вечеринками в локдауне. Представитель главы правительства страны уверяет, что сам премьер не присутствовал на мероприятии. Однако в соцсетях ему не поверили. В свою очередь авторы портала Bloomberg обратили внимание, что поведение политика сделало из него посмешище.

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