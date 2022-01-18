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Член бундестага Хунко: глава МИД ФРГ Бербок искажает правду заявлениями об Украине и НАТО

  /   Обновлено: 18 января 2022 11:21
Политика
Член бундестага Хунко: глава МИД ФРГ Бербок искажает правду заявлениями об Украине и НАТО
Global Look Press  /  Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Берлин, 18 января. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что стремление Украины в НАТО является исключительно волеизъявлением Киева, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил депутат бундестага Андрей Хунко.

В интервью РИА Новости немецкий законодатель раскритиковал слова министра иностранных дел, заметив, что она осознанно «искажает политическую реальность». По словам депутата, стремление Киева в Альянс неотделимо от намерений США расширить Альянс на восток как можно ближе к рубежам России. Бербок просто ретранслирует навязываемую Вашингтоном повестку, которая далека от действительности, объяснил член бундестага.

«Во-первых, это политическое решение США — расширить НАТО вплоть до российской границы. Во-вторых, США никогда не признали бы размещения российских военных в соседних странах, например, в Мексике или на Кубе. Мы пережили это в Карибский кризис в начале 60-х годов. Если формулировать это так, как это, к сожалению, делают многие немецкие СМИ сейчас, что это (вступление в НАТО – ред.) исключительно суверенное решение отдельных стран, это полностью искажает внешнеполитическую реальность», — высказался Андрей Хунко.

Заявление Хунко было сделано в преддверии переговоров Бербок с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сама немецкий дипломат накануне поездки в Москву заявила о намерении работать над более стабильными отношениями двух стран.

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Все новости / Политика / Член бундестага Хунко: глава МИД ФРГ Бербок искажает правду заявлениями об Украине и НАТО
украина россия сша нато германия бундестаг Бербок
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