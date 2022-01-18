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Баскетболист Кайри Ирвинг заявил, что не собирается вакцинироваться из-за травмы Кевина Дюранта

Спорт
Баскетболист Кайри Ирвинг заявил, что не собирается вакцинироваться из-за травмы Кевина Дюранта
Global Look Press  /  Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Бруклин, 18 января. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)  «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг во время общения с журналистами заявил, что по-прежнему не планирует делать прививку на фоне травмы лидера команды Кевина Дюранта, который пропустит несколько недель.

Отказывающийся от вакцинации от COVID-19 баскетболист может играть лишь в гостевых матчах «Нетс».

«Мое решение не может быть поколеблено каким-то событием из мира НБА. Каким-то образом мое внимание привлекли к этой ситуации как к чему-то более важному по сравнению с тем, что происходит в реальном мире. Но в моем случае это не так. Я уважаю решения всех остальных, я не собираюсь никого ни в чем убеждать, я просто твердо стою на том, во что верю. И пусть мы сейчас разбираемся во всей этой истории с Кевом, я знаю, что меня поддерживает организация, меня поддерживают мои товарищи по команде, меня поддерживают все врачи, с которыми я разговаривал. И я твердо придерживаюсь своей позиции», — резюмировал игрок.

Напомним, в октябре прошлого года Ирвинг подчеркнул, что не собирается завершать карьеру в НБА после отстранения от тренировочных процессов и игр за отказ пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Баскетболист неоднократно настаивал на том, что у каждого человека должен быть выбор.

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