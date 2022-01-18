Российские процессоры могут появиться в ноутбуках Lenovo, HP и Acer

Москва, 18 января. Минцифры РФ предложило производителям компаний Lenovo, HP и Acer выпустить партию девайсов на российских процессорах. Обсуждение инициативы прошло на заседании министерства с зарубежными технологическими брендами.

Представители Lenovo согласились на обсуждение процессоров для более эффективной локализации бренда. Компания Acer также задумалась о внедрении российской техники в свои девайсы и даже разработке продукции на территории страны. Речь шла о 50 тыс. устройствах, которые могут появиться в зарубежных ноутбуках уже до конца этого года, сообщает «Коммерсант».

«Байкал Электроникс» возьмет на себя производство процессоров. Промышленное производство начнется лишь в после реализации тестовой партии. Кроме того, девайсы, созданные зарубежными брендами, должны быть совместимы с российской техникой, передает телеканал «360».

Минцифры также планирует представить ряд мер по поддержке телеком-сферы. Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что ведомство работает над десятью инициативами, которые будут согласованы к февралю.