Россиян отстраняют от работы в случае отсутствия справки о вакцинации

Москва, 18 января. Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин прокомментировал требование работодателей к наличию у сотрудников документа о вакцинации от коронавируса.

После затянувшихся новогодних праздников многие россияне столкнулись с претензиями от работодателей, которые настаивают на предъявлении подтверждения о вакцинации или медотвода от нее. Дело доходит до отстранения от работы без сохранения заработной платы. Как пояснил Инютин, если работник занят — например, в сфере образования или услуг, то, к сожалению, требования работодателей к переболевшим коронавирусом сотрудникам предоставить справку о вакцинации или о медотводе вполне правомерны, сообщает Life.

По словам Инютина, подобный порядок указан в письме Минтруда № 14-4/10/П-5532. Его игнорирование грозит работодателю крупным штрафом или приостановкой деятельности на срок до 90 суток (статья 6.3 КоАП РФ). Работник в этом случае может остаться без зарплаты, пока не предоставит требуемую справку (абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 закона №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

При этом Роструд напоминает, что все вопросы о вакцинировании россиян регулируются не трудовым законодательством, а нормами Роспотребнадзора и Минздрава РФ, которые направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Кандидат медицинских наук Дмитрий Сидоров советует пациентам в день, когда лечащий врач «закрывает» их больничный, требовать справку-выписку по форме №027/у, утвержденную Минздравом. Именно в этой справке указывается медотвод от вакцинации сроком не менее чем на шесть месяцев, который поможет работникам в споре с работодателями.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении врача психиатра-нарколога, профпатолога печенгской ЦРБ Мурманской области. Следствие установило, что он проводил фиктивные медосмотры, продавал справки о вакцинации и вносил ложные сведения в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19, а прививку не делал.