Молдавия захотела перезаключить контракт с «Газпромом»

Кишинев, 18 января. Власти Молдавии запросили у «Газпрома» пересмотр долгосрочного контракта и собираются заключить новое соглашение о поставках газа. Об этом заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

Он напомнил, что договор был подписан еще в 2008 году, после чего неоднократно продлевался. В соглашение внесено 19 поправок, и обе стороны согласны с необходимостью обсудить и заключить новый контракт, рассказал молдавский чиновник.

«Сейчас многие, в том числе оппозиция, критикует нас за то, что подписали этот договор. При этом, они не объясняют, почему не подписали долгосрочный договор с "Газпромом" тогда, когда цена на международном рынке составляла 100 долларов за 1000 кубических метров. В нынешней ситуации, это хороший договор. Но есть много вопросов, нужно будет вернуться и обсудить условия нового контракта», — объяснил Спыну.

Вице-премьер добавил, что «Газпром» должен предложить решения для преодоления в Молдавии энергетического кризиса. По его словам, компании «Молдовагаз» не хватит около 65 млн долларов, чтобы внести аванс за январь.

Власти Молдавии ранее не исключили введения режима ЧП из-за кризиса в сфере энергетики. Руководство республики уже прибегало к такому шагу осенью, когда возник риск срыва переговоров с «Газпромом».