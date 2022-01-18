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Криштиану Роналду планирует играть в футбол еще четыре-пять лет

Спорт
Криштиану Роналду планирует играть в футбол еще четыре-пять лет
Global Look Press  /  Mark Cosgrove/News Images via ww

Манчестер, 18 января. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался после получения специальной награды The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).

Форвард получил приз за мировой рекорд по голам в составе национальной команды. В прошлом году футболист забил 115-й гол за национальную команду, опередив экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

«Я горд быть лучшим бомбардиром всех времен на уровне сборных. У меня все еще сохраняется страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация присутствует. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно», — передает слова Роналду британский таблоид Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Роналду может перебраться в испанский чемпионат и продолжить карьеру в «Барселоне». По сведениям Sport.es, 36-летний португалец недоволен текущей ситуацией в «МЮ», поэтому заявил своему агенту, что хочет уйти.

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Криштиану Роналду футбол манчестер юнайтед
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