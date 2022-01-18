США вернули в Европу главный символ холодной войны

В декабре 2021 года Россия представила Вашингтону и Брюсселю на изучение и обсуждение свои предложения о гарантиях безопасности, мотивировав это безудержным продвижением структур НАТО на восток. Западная пресса, оправдывая действия Североатлантического альянса, начала широкомасштабную демонизацию России, выставляя ее в качестве агрессора, якобы угрожающего европейской демократии. Западные авторы, обвиняя Россию во всевозможных грехах, совершенно не спешат обратиться к истокам появления предложения о гарантиях безопасности. А зря — они были бы сильно удивлены, насколько реальность отличается от выдуманной ими версии.

Wendy Sherman, the U.S. deputy secretary of state, said there was potential for agreements between NATO and Russia in areas like arms control and communication, but only if Russia pulled back its threats against Ukraine. https://t.co/O2IUAU7Sy3 pic.twitter.com/nZcW1HTVpM — The New York Times (@nytimes) January 12, 2022

Вашингтон создает в Европе мощный ракетный кулак

Осенью 2021 года, задолго до появления российской инициативы, США завершили мероприятия по восстановлению в Германии так называемого «56-го артиллерийского командования» — ракетно-артиллерийского соединения, на вооружение которого планируется поставить тактические ракеты малой и средней дальности. Командование представляет собой военную структуру, которая будет осуществлять руководство ракетными батальонами (дивизионами). В состав его входят штаб, подразделения войсковой и радиоэлектронной разведки, связи, кибернетической безопасности, радиоэлектронной борьбы и материально-технического обеспечения. Также командованию придается возможность прямого получения информации со средств космической разведки.

Огневые подразделения 56-го командования будут представлены не менее чем тремя ракетными батальонами, на вооружение которых поступят новейшие тактические ракетные комплексы. В настоящее время оно осуществляет руководство огневыми средствами из состава американской 41-й бригады полевой артиллерии, также дислоцированной в Германии и имеющей на вооружении реактивные системы залпового огня MLRS М-270А1.

В течение осени командование провело несколько учений по передислокации пусковых установок MLRS в Прибалтику, на балтийские острова и в Норвегию, откуда они создавали потенциальную угрозу российской военной и гражданской инфраструктуре. Фактически же США в настоящее время отрабатывают новую организационную форму для своих ударных сил, которая позволит максимально эффективно действовать в современных условиях боевой обстановки и качественно сократить сроки с момента обнаружения цели передовыми корректировщиками до нанесения огневого поражения.

Возвращение холодной войны

56-е артиллерийское командование вооруженных сил США (ранее представляло собой структуру бригадного уровня) хорошо было известно советским военным специалистам, а в середине 80-х годов и многим обычным гражданам СССР — обезличенно, конечно, как сам факт. Именно 56-я артиллерийская бригада, дислоцированная в Западной Германии, имела на вооружении баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2» — пожалуй, самое известное американское оружие холодной войны.

Три ракетных батальона бригады имели в Европе 132 ракеты, каждая из которых оснащалась ядерной боевой частью мощностью до 80 килотонн. Они могли нести свой заряд на дальность до 1 800 км, что в принципе позволяло им долететь до Москвы. Присутствие этих ракетных комплексов на такой дальности от столицы СССР подтолкнуло Москву к ответным действиям, что в итоге привело к подписанию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 1988 году США под нажимом подписанного соглашения были вынуждены вывести «Першинг-2» на континентальную часть, где ракеты были утилизированы. В 1991 году 56-я бригада была расформирована.

With their American escorts watching, Soviet inspectors record data from the side of a Pershing II missile prior to its destruction. Several missiles are to be destroyed in accordance with the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty pic.twitter.com/qavMttO2tb — Casillic (@Casillic) December 18, 2021

Однако сейчас появились новые средства вооруженной борьбы. В частности, реактивная система залпового огня MLRS M-270A1 позволяет использовать тактические ракеты ATACMS с дальностью пуска 300 км. В условиях, когда границы НАТО максимально приблизились к России, а из Прибалтики такими ракетами можно достать до Санкт-Петербурга, озабоченность Москвы гарантиями безопасности становится более чем объяснима. А США спешат занять максимально удобные позиции, пригодные как для реальной войны, так и для идущих переговоров.

Однако воссоздать символ холодной войны — это весьма показательно. И сделала это не Россия, а Соединенные Штаты Америки.