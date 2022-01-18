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США вернули в Европу главный символ холодной войны

Весь мир
США вернули в Европу главный символ холодной войны
flickr.com/US Air Force  /  U.S. Air Force Photo/Master Sgt. Ben Bloker

В декабре 2021 года Россия представила Вашингтону и Брюсселю на изучение и обсуждение свои предложения о гарантиях безопасности, мотивировав это безудержным продвижением структур НАТО на восток. Западная пресса, оправдывая действия Североатлантического альянса, начала широкомасштабную демонизацию России, выставляя ее в качестве агрессора, якобы угрожающего европейской демократии. Западные авторы, обвиняя Россию во всевозможных грехах, совершенно не спешат обратиться к истокам появления предложения о гарантиях безопасности. А зря — они были бы сильно удивлены, насколько реальность отличается от выдуманной ими версии.

Вашингтон создает в Европе мощный ракетный кулак

Осенью 2021 года, задолго до появления российской инициативы, США завершили мероприятия по восстановлению в Германии так называемого «56-го артиллерийского командования» — ракетно-артиллерийского соединения, на вооружение которого планируется поставить тактические ракеты малой и средней дальности. Командование представляет собой военную структуру, которая будет осуществлять руководство ракетными батальонами (дивизионами). В состав его входят штаб, подразделения войсковой и радиоэлектронной разведки, связи, кибернетической безопасности, радиоэлектронной борьбы и материально-технического обеспечения. Также командованию придается возможность прямого получения информации со средств космической разведки.

Огневые подразделения 56-го командования будут представлены не менее чем тремя ракетными батальонами, на вооружение которых поступят новейшие тактические ракетные комплексы. В настоящее время оно осуществляет руководство огневыми средствами из состава американской 41-й бригады полевой артиллерии, также дислоцированной в Германии и имеющей на вооружении реактивные системы залпового огня MLRS М-270А1.

В течение осени командование провело несколько учений по передислокации пусковых установок MLRS в Прибалтику, на балтийские острова и в Норвегию, откуда они создавали потенциальную угрозу российской военной и гражданской инфраструктуре. Фактически же США в настоящее время отрабатывают новую организационную форму для своих ударных сил, которая позволит максимально эффективно действовать в современных условиях боевой обстановки и качественно сократить сроки с момента обнаружения цели передовыми корректировщиками до нанесения огневого поражения.

Возвращение холодной войны

56-е артиллерийское командование вооруженных сил США (ранее представляло собой структуру бригадного уровня) хорошо было известно советским военным специалистам, а в середине 80-х годов и многим обычным гражданам СССР — обезличенно, конечно, как сам факт. Именно 56-я артиллерийская бригада, дислоцированная в Западной Германии, имела на вооружении баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2» — пожалуй, самое известное американское оружие холодной войны.

Три ракетных батальона бригады имели в Европе 132 ракеты, каждая из которых оснащалась ядерной боевой частью мощностью до 80 килотонн. Они могли нести свой заряд на дальность до 1 800 км, что в принципе позволяло им долететь до Москвы. Присутствие этих ракетных комплексов на такой дальности от столицы СССР подтолкнуло Москву к ответным действиям, что в итоге привело к подписанию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 1988 году США под нажимом подписанного соглашения были вынуждены вывести «Першинг-2» на континентальную часть, где ракеты были утилизированы. В 1991 году 56-я бригада была расформирована.

Однако сейчас появились новые средства вооруженной борьбы. В частности, реактивная система залпового огня MLRS M-270A1 позволяет использовать тактические ракеты ATACMS с дальностью пуска 300 км. В условиях, когда границы НАТО максимально приблизились к России, а из Прибалтики такими ракетами можно достать до Санкт-Петербурга, озабоченность Москвы гарантиями безопасности становится более чем объяснима. А США спешат занять максимально удобные позиции, пригодные как для реальной войны, так и для идущих переговоров.

Однако воссоздать символ холодной войны — это весьма показательно. И сделала это не Россия, а Соединенные Штаты Америки.

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